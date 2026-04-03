Іонел Міціцей є настоятелем у двох церквах Новоселицькоїго району

Священник УПЦ МП Іонел Міціцей з Новоселицького району уник покарання за переправлення ухилянта в Румунію. Він вимагав та отримав за це 10 тис. євро. Його разом з клієнтом затримали правоохоронці поблизу кордону. У суді настоятель двох храмів розкаявся та повідомив, що добровільно перерахував на підрозділ «Азов» 100 тис. грн. Враховуючи усі обставини, суддя призначила йому іспитовий термін покарання.

Як йдеться у вироку Герцаївського районного суду від 17 березня, обвинувачений Іонел Міціцей вступив у злочинну змову із своїм спільником. Разом вони розробили план, як військовозобов’язаним чоловікам можна незаконно потрапити за кордон. За це запропонували брати з кожного клієнта по 10 тис. євро. У січні 2025 року священник підшукав чоловіка, який хотів виїхати в Румунію. Обвинувачений зв’язався з іншим священником, який служить у храмі прикордонного із Румунією села Куликівка Чернівецького району. Останній знайшов людей, які мали допомогти ухилянту перейти українсько-румунський кордон.

Військовозобов’язаного чоловіка пообіцяли переправити в Румунію 6 березня 2025 року. У переддень із Чернівців його забрав священник-спільник та повіз на автомобілі ВАЗ у напрямку кордону. Ухилянт передав йому 10 тис. євро. Священник також провів інструктаж щодо поведінки військовозобов’язаного. Зокрема, порадив сказати поліцейським, що він їде в село робити заміри для встановлення вікон. У селі Петрушівка Чернівецького району їх затримали правоохоронці.

У судовому засіданні обвинувачений Іонел Міціцей, священник УПЦ МП та організатор схеми, визнав провину та розкаявся. Він додав, що грошей ні від кого не отримував.

Суд врахував, що обвинувачений розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а також має на утриманні двох батьків та неповнолітню дитину. Також суд взяв до уваги, що Іонел Міціцей працює настоятелем храму на честь святого великомученика Димитрія села Ванчиківці та храму на честь святих Архангелів Михаїла та Гавриїла села Ванчинець Новоселицького благочиня Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Окрім того, священник переказав 100 тис. грн на рахунок 1-го корпусу Нацгвардії «Азов», а 150 тис. грн застави за нього передали на потреби ЗСУ. Враховуючи всі обставини, суддя Людмила Козловська призначила обвинуваченому 5 років ув’язнення, а потім звільнила Іонела Міціцея від відбування реального покарання, замінивши іспитовим терміном на 3 роки. Вирок суду можна оскаржити в апеляції.