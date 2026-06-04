Офіційне відкриття переговорного кластера заплановане на червень

У Європейському Союзі розпочали підготовку до офіційного відкриття першого кластера в межах переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це повідомили на сторінці Кіпрського головування в Раді ЄС в іксі 3 червня.

«Це знаменує важливу віху на їхньому шляху європейської інтеграції та надсилає сильне повідомлення про єдність ЄС та рішучість. Найближчими днями ми продовжимо наполегливо працювати над завершенням обговорень у Раді для офіційного відкриття кластера», – повідомили у пресслужбі головування.

За даними кіпрського головування, інтенсивна робота на рівні робочих груп розпочнеться у четвер, 4 червня. Вже 15 червня анонсували проведення міжурядових конференцій для України та Молдови у Люксембурзі після завершення обговорень Ради ЄС.

Початок переговорів має бути схвалений державами-членами Євросоюзу на засіданні Ради з загальних питань. Згодом, на саміті європейських лідерів 18–19 червня, країни мають підтвердити початок переговорів.

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Зазначимо, з червня 2022 року Україна має офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Для того, щоб вступити до союзу, необхідно провести переговори, поділені на шість тематичних кластерів. Для формального зариття кожного кластера потрібна згода усіх держав-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, 21 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів Європейського Союзу запропонував надати Україні особливий статус «асоційованого члена». Цей статус дозволить Україні брати участь у засіданнях Конституції ЄС, але не мати там права голосу.

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Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україні не треба пропонувати часткове членство в Європейському Союзі. Натомість лідери ЄС обговорюють моделі «проміжного членства» з огляду на повномасштабну війну та ризики для бюджету.