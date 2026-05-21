Мерц вважає неможливим повноцінний вступ України до ЄС найближчим часом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів Європейського Союзу запропонував надати Україні особливий статус «асоційованого члена». Цей статус передбачає участь у засіданнях інституцій ЄС, але без права голосу. Про це повідомила українська служба Deutsche Welle в четвер, 21 травня.

«Очевидно, що ми не зможемо завершити процес вступу найближчим часом, враховуючи незліченні перешкоди, а також політичні складнощі процесів ратифікації. Я бачу політичне рішення, яке суттєво наблизить Україну до Європейського Союзу та його основних інституцій негайно», – йдеться у листі Мерца.

Канцлер Німеччини наголосив, що пропонований статус – «не членство полегшеного формату», а крок, який істотно виходить за межі чинної угоди про асоціацію та прискорить переговорний процес.

Фрідріх Мерц вважає, що особливий статус дозволить Україні мати представника у виконавчому органі ЄС, Європейській Комісії та Європейському парламенті, але без права голосу. Також передбачено участь асоційованого судді у роботі Європейського суду в ролі «помічника доповідача».

Окрім того, канцлер Німеччини пропонує, щоб країни ЄС взяли на себе «політичне зобов’язання» щодо застосування до України положень про взаємодопомогу. Це дало б Києву можливість отримувати фінансування з частини бюджету.

Водночас Україна на початковому етапі не сплачуватиме внесків до бюджету ЄС і не отримуватиме з нього коштів. Прийняття законодавства ЄС також відбуватиметься поступово.

У пропозиції також передбачений резервний механізм або застереження щодо втрати статусу у разі порушення Україною базових цінностей ЄС чи серйозного відступу від переговорного процесу.

Нагадаємо, 27 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення повномасштабної війни може наблизити Україну до членства у Євросоюзі. Він висловив думку, що для відмови від окупованих Росією територій Володимиру Зеленському доведеться провести референдум.

У відповідь президент Володимир Зеленський наголосив, що визнання окупації українських земель становить загрозу для безпеки всієї Європи. Він підкреслив, що справедливий мир можливий лише за умови забезпечення належних гарантій для України – зокрема збереження територіальної цілісності, отримання гарантій безпеки, вступ у Євросоюз та відновлення країни після війни.

Президент Володимир Зеленський також неодноразово наголошував, що Україні не треба пропонувати часткове членство в Європейському Союзі, натомість лідери ЄС обговорюють моделі «проміжного членства» з огляду на повномасштабну війну та ризики для бюджету.