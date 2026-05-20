Юсуфа Мамешева підозрювали у наданні неправдивих свідчень, але не змогли знайти доказів щодо цього

Шевченківський суд Києва визнав невинуватим бізнесмена Юсуфа Мамешева, який виступав свідком у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Саме Мамешев під час допитів дав чіткі показання, які спростовують версію СБУ про торгівлю Магамедрасулова з росіянами, повідомили у пресслужбі «Центру протидії корупції».

Рішення щодо Юсуфа Мамешева виніс у середу, 20 травня, суддя Шевченківського суду Києва Євген Мартинов. Мамешева визнали невинуватим у зв'язку з недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення.

«Після того, як у суді розвалилась справа Мамешева, очікуємо на такий же результат у справі Магамедрасулова», – йдеться у повідомленні ЦПК.

Доповнено 18:49. У коментарі «Бабелю» Офіс генпрокурора повідомив, що оскаржуватиме рішення суду. Там наполягають, що зібрані у справі докази давали підстави для підтримання обвинувачення в суді.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Водночас наголошуємо: будь-які заяви про нібито “сфабрикованість” провадження є оціночними твердженнями сторони захисту та не скасовують процесуального права прокуратури домагатися перегляду рішення у передбаченому законом порядку», – йдеться у повідомленні ОГП.

У жовтні Юсуфу Мамешеву обрали запобіжний захід за підозрою у наданні неправдивих показань на користь Руслана Магамедрасулова. За версією СБУ, Руслан Магамедрасулов у 2024 році разом із батьком Сентябрем планували продати в російську республіку Дагестан технічні коноплі, та залучили до цього знайомих представників агрокомпаній. Слідчі вважають, що у розмові з Юсуфом Мамешевим Руслан Магамедрасулов обговорював можливість продажу технічних конопель у Дагестан, що нібито доводить їхнє листування.

Сторона захисту Юсуфа Мамешева заявила, що він неодноразово був допитаний та надав чіткі показання, що спілкування стосувалось продажу технічної коноплі в Узбекистан, а не в Дагестан. Саме в Узбекистані Мамешев багато років веде бізнес.

Попри це, суд обрав йому запобіжний захід – Мамешев мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не виїжджати за межі Києва.

Нагадаємо, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який брав активну участь в операції «Мідас», затримали 21 липня 2025 року працівники СБУ та Офісу генпрокурора. Наступного дня його взяли під варту. Уже 16 вересня СБУ, ОГП і ДБР повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову за допомогу з махінаціями конвертаційним центрам.