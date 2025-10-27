Юсуф Мамешев заявляв, що багато років веде бізнес в Узбекистані

Суддя Печерського районного суду Києва обрав запобіжний захід Юсуфу Мамешеву, який є свідком в справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Мамешева підозрюють у наданні неправдивих показань. Про це в понеділок, 27 жовтня, повідомили Центр протидії корупції та видання «Ґрати».

Згідно з особистим зобов’язанням, Юсуф Мамешев має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не виїжджати за межі Києва до 11 листопада.

Прокурори під час судового засідання заявили, що Мамешев 26 і 30 вересня давав покази в СБУ, а 15 жовтня – у Печерському райсуді як свідок захисту у справі Магамедрасулова, де надав неправдиві свідчення щодо змісту та контексту своєї розмови з детективом НАБУ.

Слідчі вважають, що Руслан Магамедрасулов у 2024 році разом із батьком Сентябрем планували продати в російську республіку Дагестан технічні коноплі, та залучили до цього знайомих представників агрокомпаній. За версією слідства, у розмові з бізнесменом Юсуфом Мамешевим Руслан Магамедрасулов обговорював можливість продажу технічних конопель у Дагестан в межах держпрограми РФ. На доказ цьому нібито є листування Мамешева та Магамедрасулова.

Водночас сторона захисту заявила, що Юсуф Мамешев неодноразово був допитаний і надав чіткі показання, що спілкування стосувалось продажу технічної коноплі в Узбекистан, де діє держпрограма підтримки закупівлі цієї культури.



ЦПК повідомляє, що син Мамешева показав присутнім журналістам повідомлення, в якому хтось невідомий радив хлопцю вивезти батька з країни, бо будуть обшуки.



«Раніше Мамешеву погрожували невідомі, передаючи привіти від СБУ, та натякали на те, що Служба може знайти в нього зброю чи наркотики», – додає ЦПК.

Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова. Посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагав своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та мав контакти з представниками країни-агресора. Наступного дня його взяли під варту.

Уже 16 вересня СБУ, ОГП і ДБР повідомили про нову підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову за допомогу з махінаціями конвертаційним центрам.