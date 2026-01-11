«Укрзалізниця» попередила про затримку 60 поїздів через обстріли
Через нічні обстріли із затримкою курсують міжнародні та далекого сполучення поїзди
Внаслідок нічних обстрілів росіян понад 60 поїздів курсують із затримками. Про це у неділю, 11 січня, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Які потяги запізнюються через обстріли
Nº743/744 Дарниця – Славсько – Дарниця
Nº119/120 Дніпро – Хелм – Дніпро
Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм – Пшемисль – Харків, Ізюм
Nº745/746 Дарниця – Львів – Дарниця
Nº9/10 Київ – Будапешт – Київ
Nº749/750 Київ – Ужгород – Київ
Nº107/108 Київ – Солотвино – Київ
Nº178 Івано-Франківськ – Київ
Nº292/291 Київ – Львів – Київ
Nº52/30 Пшемисль – Київ – Перемишль
Nº20-67/19 Варшава, Хелм – Київ – Варшава, Хелм
Nº742/741 Львів – Київ
Nº15/16 Харків – Ворохта – Харків
Nº98/97 Ковель – Київ – Ковель
Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ – Черкаси – Трускавець, Івано-Франківськ
Nº92/91 Львів – Київ – Львів
Nº29/27 Ужгород, Чоп – Київ – Ужгород, Чоп
Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці – Київ – Івано-Франківськ, Чернівці
№114 Ужгород – Харків
«Як наслідок нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються із відхиленням від графіку. Серед них міжнародні та далекого сполучення», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці»
У компанії повідомили, що залізничники ліквідовують наслідки обстрілів та розробляють оптимальні маршрути для оперативного відновлення руху поїздів.
Переглянути актуальну інформацію про затримку потягів можна тут.
Нагадаємо, у неділю, 11 січня, Рівненщина та Житомирщина зазнали повітряної атаки з боку Росії. Унаслідок ударів є поранені та пошкодження критичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомили начальники Рівненської ОВА Олександр Коваль та Житомирської ОВА Віталій Бунечко.