Андрій Садовий зустрівся з ректорами львівських університетів

Львівська міська рада готова покрити до 50% витрат на заходи з безбар’єрності у львівських університетах. Про це в п’ятницю, 13 березня, під час зустрічі з ректорами 13-ти вищих навчальних закладів сказав міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба ЛМР.

Під час зустрічі ішлося про роботу з ветеранами та їхню адаптацію до цивільного життя. В контексті цього питання сторони обговорили заходи з безбар’єрності у міському середовищі та в освітньому просторі.

«Питання доступності – для нас пріоритет. Коли людина на колісному кріслі фізично не може кудись зайти чи потрапити, це викликає сильні емоції, особливо якщо людина пережила війну і має травматичний досвід. Це стосується й університетів», – сказав Андрій Садовий.

Він підтвердив готовність міста профінансувати до половини бюджету на облаштування доступних просторів.

Також на зустрічі йшлося про співпрацю у створення освітніх програм для ветеранів, навчання соціальних працівників та фахівців, які працюють з ветеранами.

Сторони обговорили і можливості для підтримки молодих науковців, популяризації науки, стажування студентів у міських установах.

«Ми хочемо розширити програму “Перший кар’єрний крок” і на комунальні підприємства, де сьогодні відчувається дефіцит кадрів. Переконаний, що якісне стажування підвищує рівень молодих фахівців і допомагає місту формувати сильний кадровий резерв та осередок інновацій», – сказав Андрій Садовий.

Окремо сторони обговорили програми енергозбереження. Міська влада готова співпрацювати з банками та надавати фінансову допомогу закладам освіти, а також – експертну підтримку, щоб створити стійку систему тепло- та електропостачання на випадок кризових ситуацій.