Для облаштування території музею Шухевича викуплять сусідній старий будинок

Львівська міськрада викупить приватний будинок на Білогорщі для облаштування прилеглої території музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Відповідну ухвалу міські депутати підтримали за засіданні у четвер, 28 травня.

Відповідно до ухвали, йдеться про викуп житлового будинку загальною площею 40 м² на вул. Білогорща, 78, який перебуває у власності Пелагії Кулик, для суспільних потреб за ціною, яка буде визначена відповідно до законодавства. За словами керуючого справами виконкому ЛМР Євгена Бойка, зараз у будинку проживає троє людей, мерія веде з ними перемовини щодо викупу майна і відселення.

Будинок підлягає відчуженню з метою облаштування прилеглої території музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вул. Білогорща, 76А, зокрема, для влаштування майданчика для відпочинку.

Євген Бойко також уточнив, що завдяки викупу будинку до території музею дотасться близько 10 соток землі. Попередньо, власниця погодилася нерухомість продати. Будинок перебуває в аварійному стані.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що основна частина робіт з відновлення музею буде виконана до кінця року.

Нагадаємо, у Львові триває відбудова музею Романа Шухевича на Білогорщі, який було повністю знищено внаслідок російської дронової атаки у ніч на 1 січня 2024 року. За інформацією львівської мерії, до 30 червня, дня народження Романа Шухевича, планується завершити основні роботи з відновлення будівлі, а далі перейдуть до облаштування експозиції.

У березні 2026 року переможець конкурсу на відбудову музею Шухевича заявив про вихід із проєкту. У мерії запевнили, що ця заява не вплине на виконання робіт, які вже тривають.