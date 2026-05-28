За свідченнями археологів, тут виявили криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич

Під час розбирання паркету для посилення фундаменту музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі робітники виявили у фундаменті обкладене каменем приміщення. За свідченнями археологів, це може бути криївка, яку міг використовувати Роман Шухевич.

Як повідомила Львівська міськрада у четвер, 28 травня, мова про обкладене каменем приміщення 4 на 2,3 м, глибиною майже 2 метри. Його можливе призначення з’ясовують історики.

Виявлене приміщення розташоване одразу біля входу. Воно було повністю засипане землею. Під час розкопок археологи не знайшли цінних історичних артефактів, лише речі, які використовувалися в радянський період: старі пляшки та інші дрібні елементи.

«Ми виявили унікальну знахідку. Зараз історики досліджують, яке вона має значення для історії цієї будівлі і музею загалом. За свідченнями археологів, ми виявили тут криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич в безпекових цілях. Ми знали про криївку, яка була в музеї між першим і другим поверхом і яку ми будемо відновлювати. Тепер в нашому проєкті буде ще одна криївка, яка стане ще одним об’єктом експозиції», — розповів Євген Бойко, керуючий справами виконкому Львівської міськради.

Роботи з відновлення музею Романа Шухевича розпочали у березні 2026 року. Переможець конкурсу на відбудову музею Шухевича заявив про вихід із проєкту. У мерії запевнили, що ця заява не вплине на виконання робіт, які вже тривають.

«Ми максимально бережно розчищали саму основу цієї будівлі, щоб підійти до посилення фундаменту і зберегти всю цегляну кладку, яка залишилась в основі первинної будівлі. Зараз тут вже посилили фундамент старої будівлі. Розпочинаємо роботи з облаштування майбутнього укриття, адже відвідувачі мають почуватися в безпеці. Ми використовуємо цеглу, яку зберегли з моменту руйнації, законсервували. Зараз використовуємо її для вимуровування втрачених стін. Так ми відновимо первинний об’єм цієї будівлі», — розповів Юрій Теліпський, директор ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації».

ЛМР повідомила, що виявлення криївки змістило терміни виконання робіт з відновлення музею, адже на роботу та висновки археологічної служби пішов певний час. Проте вже до кінця червня тут планують вибудувати стіни та накрити музей. Тож до Дня народження Романа Шухевича має бути видно основні обриси відновленого музею.

Загалом після відновлення і завершення усіх робіт площа музею збільшиться практично вдвічі, а також на майже 10 сотих збільшиться його територія, яка використовуватиметься як громадський простір для різних освітніх цілей.

Реалізація проєкту відновлення музею Романа Шухевича має 2 етапи: відновлення знищеної будівлі музею і облаштування допоміжної споруди, а також окремий проєкт благоустрою всієї території навпроти музею.

Над облаштуванням території працює ЛКП «Інститут просторового розвитку» міста, замовником цих робіт буде Залізнична райадміністрація. Перед музеєм відновлять водойму, встановлять вуличні меблі, облаштують паркінг та облагородять територію біля пам’ятника Роману Шухевичу.

Над майбутньою експозицією музею працює ГО «Новий музей» спільно з історичним музеєм.