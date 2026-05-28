Ніжний літній десерт, який поєднує розсипчасте пісочне тісто, оксамитовий ванільний крем та соковиті ягоди. Завдяки полуничному желе начинка виходить не лише смачною, а й дуже ефектною на вигляд. Рецепт від Kamelena. Інгредієнти Борошно 250 г Вершкове масло 120 г Цукрова пудра 60 г Яйце 1 шт. Для ванільного крему: Молоко 400 мл Цукор 100 г Жовтки 3 шт. Борошно 25 г Крохмаль 25 г Ванільний цукор 10 г Вершкове масло 50 г Для полуничного желе: Полуниця 250 г Цукор 1–2 ст. л. Желатин 5 г Для прикраси: Полуниця приблизно 500 г Спосіб приготування: Крок 1 Збийте м’яке вершкове масло з цукровою пудрою до однорідності. Крок 2 Додайте яйце та ще раз добре збийте масу. Крок 3 Поступово всипте борошно та швидко замісіть тісто. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Сформуйте тісто в кулю, не вимішуйте його надто довго. Крок 5 Розподіліть тісто по формах для тарталеток, сформуйте бортики та наколіть дно виделкою. Крок 6 Охолодіть форми з тістом у морозилці приблизно 20 хвилин або викладіть зверху папір із вантажем. Крок 7 Випікайте тарталетки у розігрітій до 200 градусів духовці 10–20 хвилин до золотистого кольору. Крок 8 Повністю остудіть готові основи. Крок 9 Змішайте жовтки, цукор, ванільний цукор, борошно, крохмаль і частину молока до однорідності. Крок 10 Нагрійте решту молока в каструлі до гарячого стану. Крок 11 Влийте жовткову суміш у гаряче молоко та перемішайте. Крок 12 Варіть крем на маленькому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Крок 13 Додайте вершкове масло та перемішайте до повного розчинення. Крок 14 Остудіть крем до кімнатної температури. Крок 15 Подрібніть полуницю з цукром у блендері до стану пюре. Крок 16 Перетріть масу через сито, щоб прибрати кісточки. Крок 17 Замочіть желатин у воді та залиште набухати. Крок 18 Підігрійте желатин до розчинення та охолодіть. Крок 19 Влийте желатин у полуничне пюре та перемішайте. Крок 20 Поставте полуничну масу в холодильник до легкого загусання. Крок 21 Наповніть тарталетки ванільним кремом та розрівняйте поверхню. Крок 22 Розріжте полуницю навпіл і викладіть ягоди поверх крему. Крок 23 Акуратно влийте полуничне желе між ягодами. Крок 24 Поставте тарталетки в холодильник до повного застигання желе.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter