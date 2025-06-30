Полуничне тірамісу – це ідеальний десерт на початок літа, коли ароматна й соковита полуниця у розпалі. Цей варіант класичного італійського смаколика вирізняється особливою ніжністю та яскравим ягідним акцентом. Готується швидко та просто. Рецепт від «Файних рецептів».

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

жовтки – 3 шт.;

маскарпоне – 500 г;

печиво савоярді – 250 г;

цукор – 130 г;

полуниця – 500 г;

апельсиновий сік – 200 мл.

Спосіб приготування:

Перед приготуванням дістаньте всі інгредієнти з холодильника приблизно за годину, щоб вони набули кімнатної температури. Відділіть білки від жовтків: жовтки збийте з цукром до густої світлої маси, потім додайте маскарпоне і ретельно вимішайте. Білки збийте до стійких піків і обережно вмішайте в крем, рухами зверху вниз. Полуниці наріжте навпіл або на чверті.

На дно форми викладіть тонкий шар крему. Бісквітне печиво по черзі швидко занурюйте в апельсиновий сік і викладайте в один шар, поверх – частину нарізаних полуниць. Половину крему рівномірно розподіліть зверху, далі – решта полуниць, ще шар печива і крем, що залишився.

Накрийте десерт харчовою плівкою і поставте в холодильник на щонайменше 4 години або на ніч. Перед подачею прикрасьте полуницями, за бажанням посипте какао.