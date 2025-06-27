Перед приготуванням манника важливо дати манці час набухнути: це зробить пиріг ніжним і позбавить неприємного відчуття «піску» в роті. Тісто замішується на кефірі або кислому молоці, але в останньому випадку може знадобитися більше манки. Кількість цукру варто підлаштовувати під солодкість полуниці, а також можна експериментувати з іншими ягодами, наприклад, вишнями. Для аромату додай у тісто цедру лимона або ванільний цукор, а випікати пиріг краще у великій формі, перевіряючи готовність шпажкою. Покроковий рецепт приготування пише Shuba.

Інгредієнти:

кефір – 900 мл;

манка – 700 г;

700 г; яйця курячі – 4 шт.;

4 шт.; масло вершкове – 100 г;

100 г; розпушувач – 18 г;

18 г; цукор – 400 г;

400 г; сіль – 1 ч. л.;

1 ч. л.; полуниця – 1 кг.

Спосіб приготування:

З’єднайте манну крупу з кефіром у великій мисці, добре перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб манка набрякла.

Поки манка набухає, підготуйте полуницю: ретельно промийте ягоди під проточною водою, видаліть плодоніжки. Якщо ягоди великі, розріжте їх навпіл. Не викидайте плодоніжки, з них можна заварити ароматний чай.

Змастіть форму для випікання олією та застеліть пергаментом дно і бортики. Розігрійте духовку до 180 °C.

Коли манка набубнявіє, вбийте до неї яйця, додайте цукор, сіль і розпушувач. Добре перемішайте тісто вінчиком або міксером до однорідності. Розтопіть вершкове масло й влийте його у тісто, ще раз ретельно перемішайте.

Вилийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте поверхню. Викладіть полуницю рівномірно зверху.

Випікайте манник 30-40 хвилин. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою, вона повинна виходити сухою.

Дайте маннику повністю охолонути у формі перед нарізанням, він має стабілізуватися.