Манник з полуницею. Рецепт дня0
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Перед приготуванням манника важливо дати манці час набухнути: це зробить пиріг ніжним і позбавить неприємного відчуття «піску» в роті. Тісто замішується на кефірі або кислому молоці, але в останньому випадку може знадобитися більше манки. Кількість цукру варто підлаштовувати під солодкість полуниці, а також можна експериментувати з іншими ягодами, наприклад, вишнями. Для аромату додай у тісто цедру лимона або ванільний цукор, а випікати пиріг краще у великій формі, перевіряючи готовність шпажкою. Покроковий рецепт приготування пише Shuba.
Інгредієнти:
- 700 г;
- 4 шт.;
- 100 г;
- 18 г;
- 400 г;
- 1 ч. л.;
- 1 кг.
Спосіб приготування:
З’єднайте манну крупу з кефіром у великій мисці, добре перемішайте і залиште на 30 хвилин, щоб манка набрякла.
Поки манка набухає, підготуйте полуницю: ретельно промийте ягоди під проточною водою, видаліть плодоніжки. Якщо ягоди великі, розріжте їх навпіл. Не викидайте плодоніжки, з них можна заварити ароматний чай.
Змастіть форму для випікання олією та застеліть пергаментом дно і бортики. Розігрійте духовку до 180 °C.
Коли манка набубнявіє, вбийте до неї яйця, додайте цукор, сіль і розпушувач. Добре перемішайте тісто вінчиком або міксером до однорідності. Розтопіть вершкове масло й влийте його у тісто, ще раз ретельно перемішайте.
Вилийте тісто у підготовлену форму та розрівняйте поверхню. Викладіть полуницю рівномірно зверху.
Випікайте манник 30-40 хвилин. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою, вона повинна виходити сухою.
Дайте маннику повністю охолонути у формі перед нарізанням, він має стабілізуватися.