Смачний літній торт, дуже простий у приготуванні. Полуницю можна замінити лохиною, малиною або чорницею (ці ягоди не ріжемо).

Інгредієнти:

Для коржів:

яйця 2 шт.

цукор 120 г

борошно 160 г

розпушувач 1 ч.л.

ваніль ½ ч.л.

сметана 120 г

Для крему:

сметана жирністю щонайменше 20% 500-700 г

згущене молоко 200 г

полуниця

Так само можна приготувати торт з іншими ягодами (фото ChefSimon)

Збити яйця з цукром до білої піни, додати сметану, все ретельно розмішати, додати борошно,розпушувач та ванілін. Розмішати.

Випікати 3-4 коржі (залежно від розміру вашої форми) 10-15 хвилин кожен при 200°. За бажанням можна в половину тіста додати пару ложок полуничного пюре (якщо вийде надто рідке тісто, додайте трохи борошна).

За цей час приготувати крем. Змішати 500 г сметани з ½ банки згущеного молока, додати ванілін (за бажанням). Сметана має бути жирною, щоб крем вийшов густим. Якщо ви не любити згущене молоко, то можна просто збити сметану з цукром (на 500 г – 150-200 г цукру та дрібку ваніліна).

Коли коржі охолонуть, змастити перший корж кремом, почекати пару хвилин, знову змастити. Покласти другий корж і все повторити. Крему має бути багато. За бажанням можна додавати між шарами плястерки полуниці. Верхній шар має бути кремовим.

Нарізати полуницю, як подобається (плястерками або четвертинками) та викласти на торт.