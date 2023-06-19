Сметанний торт з полуницею. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Смачний літній торт, дуже простий у приготуванні. Полуницю можна замінити лохиною, малиною або чорницею (ці ягоди не ріжемо).
Інгредієнти:
Для коржів:
- яйця 2 шт.
- цукор 120 г
- борошно 160 г
- розпушувач 1 ч.л.
- ваніль ½ ч.л.
- сметана 120 г
Для крему:
- сметана жирністю щонайменше 20% 500-700 г
- згущене молоко 200 г
- полуниця
Так само можна приготувати торт з іншими ягодами (фото ChefSimon)
Збити яйця з цукром до білої піни, додати сметану, все ретельно розмішати, додати борошно,розпушувач та ванілін. Розмішати.
Випікати 3-4 коржі (залежно від розміру вашої форми) 10-15 хвилин кожен при 200°. За бажанням можна в половину тіста додати пару ложок полуничного пюре (якщо вийде надто рідке тісто, додайте трохи борошна).
За цей час приготувати крем. Змішати 500 г сметани з ½ банки згущеного молока, додати ванілін (за бажанням). Сметана має бути жирною, щоб крем вийшов густим. Якщо ви не любити згущене молоко, то можна просто збити сметану з цукром (на 500 г – 150-200 г цукру та дрібку ваніліна).
Коли коржі охолонуть, змастити перший корж кремом, почекати пару хвилин, знову змастити. Покласти другий корж і все повторити. Крему має бути багато. За бажанням можна додавати між шарами плястерки полуниці. Верхній шар має бути кремовим.
Нарізати полуницю, як подобається (плястерками або четвертинками) та викласти на торт.