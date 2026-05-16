Ніжний десерт у склянці, який поєднує повітряний крем, соковиту полуницю та легке печиво савоярді. Такий десерт виглядає святково, але готується дуже просто і без випікання. Полуничне конфі додає приємної кислинки, а вершковий крем робить смак особливо ніжним. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти печиво Савоярді 200 г вершки 33–36% 250 г сир Маскарпоне 200 г цукрова пудра 50 г ванільний цукор 1 ч. л. полуниця 400 г цукор 60 г кукурудзяний крохмаль 20 г лимонний сік 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Поламайте печиво савоярді на невеликі шматочки або подрібніть у крихту. Крок 2 Подрібніть полуницю блендером або виделкою. Додайте цукор і кукурудзяний крохмаль. Проваріть масу до закипання та готуйте ще 1–2 хвилини до загустіння. Крок 3 Додайте лимонний сік у полуничне конфі та охолодіть. Крок 4 Збийте холодні вершки до пишної маси. Крок 5 Додайте сир Маскарпоне, цукрову пудру та ванільний цукор. Збийте крем до однорідності. Крок 6 Викладайте десерт шарами у склянки або креманки. Спочатку додайте крем, потім печиво, після цього полуничне конфі. Крок 7 Повторіть шари ще раз до заповнення склянок. Крок 8 Прикрасьте трайфл полуницею або крихтою печива та охолодіть перед подачею.