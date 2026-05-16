Полуничний трайфл без випікання. Рецепт дня
Ніжний десерт у склянці, який поєднує повітряний крем, соковиту полуницю та легке печиво савоярді. Такий десерт виглядає святково, але готується дуже просто і без випікання. Полуничне конфі додає приємної кислинки, а вершковий крем робить смак особливо ніжним. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|печиво Савоярді
|200 г
|вершки 33–36%
|250 г
|сир Маскарпоне
|200 г
|цукрова пудра
|50 г
|ванільний цукор
|1 ч. л.
|полуниця
|400 г
|цукор
|60 г
|кукурудзяний крохмаль
|20 г
|лимонний сік
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Поламайте печиво савоярді на невеликі шматочки або подрібніть у крихту.
Крок 2
Подрібніть полуницю блендером або виделкою. Додайте цукор і кукурудзяний крохмаль. Проваріть масу до закипання та готуйте ще 1–2 хвилини до загустіння.
Крок 3
Додайте лимонний сік у полуничне конфі та охолодіть.
Крок 4
Збийте холодні вершки до пишної маси.
Крок 5
Додайте сир Маскарпоне, цукрову пудру та ванільний цукор. Збийте крем до однорідності.
Крок 6
Викладайте десерт шарами у склянки або креманки. Спочатку додайте крем, потім печиво, після цього полуничне конфі.
Крок 7
Повторіть шари ще раз до заповнення склянок.
Крок 8
Прикрасьте трайфл полуницею або крихтою печива та охолодіть перед подачею.