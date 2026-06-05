Яскрава літня закуска, яка стане справжньою окрасою святкового столу. Ніжні кабачкові коржі чудово поєднуються з соковитими помідорами, ароматним часником та сирною начинкою. Страва виходить легкою, але водночас ситною, а після охолодження стає ще смачнішою. Рецепт від «Куланара».

Інгредієнти

Кабачки 500 г Яйця 2 шт. Зелена цибуля 1 пучок Борошно 3 ст. л. Помідори 3 шт. Часник 1 зубчик Сметана 3 ст. л. Майонез 3 ст. л. Кріп 1 ст. л. Твердий сир 60 г Рослинна олія 5 ст. л. Петрушка за смаком Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте кабачки, за потреби очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Посоліть, залиште на кілька хвилин, після чого добре відіжміть зайву рідину.

Крок 2 Додайте до кабачкової маси яйця та ретельно перемішайте

Крок 3 Всипте борошно й розмішайте до однорідної консистенції. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте дрібно нарізану зелену цибулю, приправте сіллю та перцем за смаком, після чого ще раз перемішайте.

Крок 5 Розігрійте на сковороді трохи рослинної олії. Викладайте порції кабачкового тіста та розрівнюйте їх у тонкі коржі.

Крок 6 Обсмажуйте коржі з обох боків до золотистої скоринки. Готові коржі викладіть на тарілку та залиште охолоджуватися.

Крок 7 Приготуйте соус. Змішайте сметану, майонез, подрібнений кріп і пропущений через прес часник.