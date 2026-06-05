Кабачковий торт з помідорами. Рецепт дня
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Яскрава літня закуска, яка стане справжньою окрасою святкового столу. Ніжні кабачкові коржі чудово поєднуються з соковитими помідорами, ароматним часником та сирною начинкою. Страва виходить легкою, але водночас ситною, а після охолодження стає ще смачнішою. Рецепт від «Куланара».
Інгредієнти
|Кабачки
|500 г
|Яйця
|2 шт.
|Зелена цибуля
|1 пучок
|Борошно
|3 ст. л.
|Помідори
|3 шт.
|Часник
|1 зубчик
|Сметана
|3 ст. л.
|Майонез
|3 ст. л.
|Кріп
|1 ст. л.
|Твердий сир
|60 г
|Рослинна олія
|5 ст. л.
|Петрушка
|за смаком
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте кабачки, за потреби очистьте від шкірки та натріть на великій тертці. Посоліть, залиште на кілька хвилин, після чого добре відіжміть зайву рідину.
Крок 2
Додайте до кабачкової маси яйця та ретельно перемішайте
Крок 3
Всипте борошно й розмішайте до однорідної консистенції.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте дрібно нарізану зелену цибулю, приправте сіллю та перцем за смаком, після чого ще раз перемішайте.
Крок 5
Розігрійте на сковороді трохи рослинної олії. Викладайте порції кабачкового тіста та розрівнюйте їх у тонкі коржі.
Крок 6
Обсмажуйте коржі з обох боків до золотистої скоринки. Готові коржі викладіть на тарілку та залиште охолоджуватися.
Крок 7
Приготуйте соус. Змішайте сметану, майонез, подрібнений кріп і пропущений через прес часник.
Крок 8
Наріжте помідори тонкими півкільцями, а сир натріть на дрібній тертці.
Крок 9
Викладіть перший кабачковий корж на пласку тарілку. Змастіть його соусом і рівномірно розкладіть частину помідорів. Посипте чорним перцем.
Крок 10
Накрийте другим коржем, знову змастіть соусом, додайте помідори та трохи тертого сиру.
Крок 11
Повторюйте шари, доки не використаєте всі коржі та начинку.
Крок 12
Прикрасьте верх торта сиром і свіжою петрушкою.
Крок 13
Поставте торт у холодильник щонайменше на 2 години для просочення.