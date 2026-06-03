Проста та оригінальна закуска, яка чудово підійде для літнього меню. Хрусткі скибочки кабачка вдало поєднуються з ніжною сирною начинкою, ароматною зеленню та часником. Страва виходить легкою, поживною та дуже апетитною. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти

Кабачок 1 шт. Панірувальні сухарі 50 г Яйце 1 шт. Кисломолочний сир 100 г Кріп 10 г Часник 1 зубчик Сіль 1/3 ч. л. Чорний мелений перець 1/4 ч. л. Олія для смаження 30 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Наріжте кабачок кружечками, посоліть і залиште на 10 хвилин. Після цього промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Крок 2 Збийте яйце в мисці. Вмочіть кожен кружечок кабачка в яйце, а потім обкачайте в панірувальних сухарях. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 3 Розігрійте олію на сковороді та обсмажте кабачки з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Перекладіть на паперовий рушник.

Крок 4 Змішайте кисломолочний сир із сіллю, перцем, дрібно нарізаним кропом і подрібненим часником до однорідності.

Крок 5 Викладіть порцію сирної начинки на один кружечок кабачка та накрийте другим кружечком, формуючи сендвіч.