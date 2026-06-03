Кабачкові сендвічі із сирною начинкою. Рецепт дня
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Проста та оригінальна закуска, яка чудово підійде для літнього меню. Хрусткі скибочки кабачка вдало поєднуються з ніжною сирною начинкою, ароматною зеленню та часником. Страва виходить легкою, поживною та дуже апетитною. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Кабачок
|1 шт.
|Панірувальні сухарі
|50 г
|Яйце
|1 шт.
|Кисломолочний сир
|100 г
|Кріп
|10 г
|Часник
|1 зубчик
|Сіль
|1/3 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/4 ч. л.
|Олія для смаження
|30 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте кабачок кружечками, посоліть і залиште на 10 хвилин. Після цього промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.
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Крок 2
Збийте яйце в мисці. Вмочіть кожен кружечок кабачка в яйце, а потім обкачайте в панірувальних сухарях.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 3
Розігрійте олію на сковороді та обсмажте кабачки з обох боків до рум’яної золотистої скоринки. Перекладіть на паперовий рушник.
Крок 4
Змішайте кисломолочний сир із сіллю, перцем, дрібно нарізаним кропом і подрібненим часником до однорідності.
Крок 5
Викладіть порцію сирної начинки на один кружечок кабачка та накрийте другим кружечком, формуючи сендвіч.
Крок 6
Повторіть з рештою інгредієнтів і подавайте готові сендвічі теплими або охолодженими.