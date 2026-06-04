Щоб зварити картоплю в мундирі слід ретельно відбирати картоплю

Молода картопля з шкіркою – це простий та смачний гарнір, який багато хто любить. А завдяки тонкій шкірці її не обов’язково чистити, достатньо добре вимити та правильно зварити. УНІАН розповідає, як варити молоду картоплю зі шкіркою, щоб вона не розварилась.

Як варити молоду картоплю з шкіркою?

Слід ретельно відбирати невеликі або середні, максимально однакові за розміром бульби, щоб вони одночасно приготувалися.

Картоплю потрібно очистити від бруду перед тим, як класти в каструлю. Важливо пам’ятати, що різні сорти картоплі можуть варитися до готовності різний час. Але в середньому – це близько 20 хвилин.

Щоб зрозуміти, скільки варити картоплю в мундирі, проткніть її виделкою через 15 хвилин після того, як вона закипіла і ви зменшили вогонь до середнього. Якщо картопля ще не готова, зменште вогонь і продовжуйте варити, перевіряючи картоплю на готовність кожні 5 хвилин.

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Солити картоплю потрібно після того, як ви її зварили. Додайте до картоплі не тільки сіль, а й подрібнений часник та нарізану зелену цибулю.

Важливо пам’ятати, що зварену в мундирі молоду картоплю можна їсти разом зі шкіркою. Головне, щоб вона не була зеленою – тоді в мундирі варити її не можна. Ділянки, що стали зеленими, містять токсини, тому їх обов’язково потрібно зрізати.