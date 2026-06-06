Під час варіння молода картопля може розварюватися, тріскатися або втрачати смак через прості помилки

Молода картопля має ніжну текстуру та тонку шкірку, тому готується інакше, ніж звичайна. Під час варіння вона може розварюватися, тріскатися або втрачати смак через прості помилки. ТСН розповідає, як правильно варити молоду картоплю, щоб зберегти структуру та аромат страви.

Чи потрібно чистити молоду картоплю перед тим як варити?

Молоду картоплю потрібно чистити перед варінням через те, що її шкірка дуже тонка, тому легко відокремлюється. І якщо варити картоплю не очищаючи перед цим, після варіння у воді залишиться багато тоненьких лусочок картопляної шкірки.

Молоду картоплю в мундирах можна варити, але тільки коли вона злегка постаріє, а шкірка стане трохи товстішою. Перед тим як варити таку картоплю потрібно ретельно її помити й потерти абразивною губкою.

Як зварити молоду картоплю?

Очищену картоплю покласти в каструлю. Відміряти воду так, щоб її рівень був на пару пальців вище за картоплю. Вийняти картоплю та закип’ятити воду. Картоплю покласти у воду лише тоді, коли вона буде кипіти. Після закипання води з картоплею, її потрібно посолити та варити 15–20 хвилин на середньому вогні.

Чому картоплю кладуть у киплячу воду?

Якщо залити молоду картоплю холодною водою, то в процесі варіння вона втратить більшу частину поживних речовин. Тому більш правильним рішенням буде класти сиру картоплю в киплячу воду.

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Як зрозуміти, що молода картопля зварилась?

Щоб перевірити, чи готова картопля, її потрібно проткнути зубочисткою, вилкою або тонким ножем бажано посередині картоплини. Якщо картопля легко протикається, це означає, що вона готова до споживання.