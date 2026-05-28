Слідчі дії тривають у справі можливого продажу відстрочок від мобілізації

У Мукачівській районній військовій адміністрації проходять обшуки. Про це у четвер, 28 травня, повідомили ZAXID.NET у Закарпатській обласній прокуратурі.

«Це санкціоновані обшуки, які проводяться у межах кримінального провадження», – зазначила речниця прокуратури Марина Безега.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Правоохоронці наразі не називають причин обшуків в Мукачеві. За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, слідчі дії тривають у справі можливого оформлення та продажу відстрочок від мобілізації.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Правоохоронці проводять обшуки на роботі, в автомобілі, а також за місцем проживання начальника відділу оборонної роботи Мукачівської РВА Віктора Івашковича. Також обшуки у спеціаліста відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Андрія Різака», – написав Віталій Галагола в телеграмі.

Нагадаємо, 26 травня в Мукачеві арештували керівництво місцевого РТЦК та СП, яке фіктивно мобілізувало 273 чоловіків, щоб покращити статистику центру комплектування. А 15 травня поліція прийшла з обшуками в Ужгородський РТЦК. Там в організації схеми продажу відтермінованих повісток підозрюють керівника громадської організації «Карпатський шлях ЮА» Едуарда Худайберганова та колишнього працівника Ужгородського ТЦК В’ячеслава Югаса.

20 квітня у крісло очільника Мукачівської районної адміністрації повернувся Едгар Токар, замінивши на посаді звільненого за корупцію під час закупівлі БпЛА й РЕБ Сергія Гайдая.