Чоловіки виявили БпЛА на полі та спробували його розібрати

У Чернігівській області загинули двоє фермерів після того, як вирішили самостійно розібрати знайдений у полі ударний безпілотник. Про це у середу, 27 травня, повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

За його словами, чоловіки виявили БпЛА на полі та спробували його розібрати, однак це призвело до трагічних наслідків – обидва загинули.

Бескрестнов наголосив, що регулярно публікує подібні випадки, аби застерегти людей від небезпечних дій із вибухонебезпечними предметами та залишками ворожих дронів. Він закликав громадян у разі виявлення підозрілих об’єктів не наближатися до них і негайно повідомляти відповідні служби.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що на Сумщині двоє чоловіків загинули через вибух безпілотника, який вони завантажили до автомобіля.