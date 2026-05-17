На Сумщині чоловіки вирішили завантажити до авто уламки безпілотника, але він здетонував

На Сумщині двоє чоловіків загинули через вибух безпілотника, який вони завантажили до автомобіля. Про це у неділю, 17 травня, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Подія трапилася вранці 17 травня у Путивльській громаді. Двоє чоловіків віком 45 та 47 років виявили уламки ударного безпілотника й вирішили завантажити їх до авто. БпЛА здетонував, унаслідок вибуху обидва чоловіки загинули.

«Такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів не наближайтеся, не торкайтеся та одразу повідомляйте рятувальників або поліцію», – наголосив Олег Григоров.

Загалом протягом минулої доби росіяни здійснили майже 80 обстрілів, атакувавши 30 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атаки у Сумській громаді постраждала 46-річна жінка. Також через удари безпілотниками поранення отримали 55-річний чоловік та 62-річна жителька Буринської громади.

У Сумах під російський обстріл потрапили чотири локації. На місцях атак працювали рятувальники.