У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок

У ніч на неділю, 17 травня, російські війська атакували Харків, Дніпро та Запорізький район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження та постраждалі.

Зокрема, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто атакували щонайменше кілька дронів. Один із них влучив поблизу багатоповерхівок у Салтівському районі, уламки іншого впали у Київському районі, ще один безпілотник ударив по Холодногірському району.

У Салтівському районі після влучання дрона загорілися сім автомобілів, ще близько десяти машин зазнали пошкоджень. Вибухова хвиля також вибила вікна у навколишніх будинках та пошкодила електромережу вуличного освітлення.

Також у ніч проти 17 травня російські дрони атакували Дніпро. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, у місті сталося кілька пожеж, зокрема загорівся приватний будинок. Згодом стало відомо про трьох постраждалих, серед них чоловіки віком 50 та 60 років. Медики надали їм допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Крім того, російські війська вдарили по автозаправній станції у Запорізькому районі. У результаті поранення отримала 25-річна жінка.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що на Полтавщині у лікарні помер співробітник «Нафтогазу» Сергій Клименко, який отримав поранення внаслідок російської атаки в ніч на 5 травня.