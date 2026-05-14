Пожежі на місці влучань ліквідували

Під час масованої атаки 13 квітня російські ударні БпЛА вразили обʼєкти залізничної інфраструктури в Ужгороді та Мукачівському районі. Пожежі на місці влучань ліквідували.

Як повідомили у Закарпатській ОВА у четвер, 14 травня, Сили оборони знищили більшість цілей, проте чотири безпілотники вразили обʼєкти залізничної інфраструктури в Ужгороді, Сваляві та селі Вовчий, що на Мукачівщині.

«Рятувальники оперативно ліквідували пожежі на місцях влучань. Зараз фахівці “Укрзалізниці” та енергетики завершують відновлювальні роботи. На щастя, загиблих чи травмованих унаслідок ударів немає, а всі системи життєдіяльності працюють безперебійно», – зазначили в обласній адміністрації.

В Ужгородській, Свалявській та Неліпинській громадах триває інспектування житлових секторів поблизу влучань, щоб зафіксувати можливі руйнування чи пошкодження цивільної інфраструктури.

Під час позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Музиченко повідомив, що відтепер поліція та рятувальники проводитимуть рейди для перевірки доступності укриттів на території громад.

«Зараз у регіоні є понад 170 новобудов, торгових центрів та підземних паркінгів, які вже введені в експлуатацію, але досі не поставлені на офіційний облік як укриття. Завдяки включенню цих об'єктів до реєстру вдасться знайти безпечні місця для понад 77 тис. мешканців у громадах», – сказав посадовець.

Нагадаємо, вдень 13 травня РФ провела наймасованішу атаку по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вперше з 2022 року дронами атакували Ужгород. Загалом, під час атаки на територію області залетіло 11 повітряних цілей – БпЛА типів «Шахед» і «Герань».