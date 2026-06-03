Годинник поєднує механічні елементи та сучасну електроніку

У Хотині після року перерви в роботі відремонтували центральний годинник. У міській раді зазначили, що на запчастини для хронометра чекали понад рік. Їх замовляли з-за кордону. Про це повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук.

За словами мера Хотина, головний годинник міста мешканці називають «Біг-Беном». Він є складною інженерною системою, яка поєднує механічні елементи, електроніку та сучасне програмне забезпечення. Саме тому його ремонт і технічне обслуговування потребують спеціальних знань, досвіду та ретельної підготовки.

Андрій Дранчук додав, що для багатьох мешканців Хотина «Біг-Бен» став звичним елементом міського пейзажу, тож у міській раді вирішили його будь-що відремонтувати.

Наразі спеціалісти з комунального підприємства «Хотинсвітло» провели ремонт, замінили зношені шестерні та окремі деталі механізму. Крім того, за підтримки зовнішнього консультанта зробили додаткове налаштування та синхронізацію системи. Після завершення робіт усі механізми годинника працюють злагоджено та точно.