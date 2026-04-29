Частина муру пам'ятки обвалилася 18 квітня

Комісія від Міністерства культури 27 квітня обстежила Хотинську фортецю та склала акт огляду технічного стану. За даними експертів, обвал частини зовнішньої стіни стався через проникнення води та сильні морози взимку. Про це повідомила директорка державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» Єлизавета Буйновська в коментарі «Суспільне.Чернівці».

За словами керівниці, через воду та морози втратив скріплювальні властивості розчин, який наповнює стіну всередині. Саме це і стало причиною обвалу.

«У зимовий період волога перетворюється на лід і спричиняє механічне розривання каменю та розчину. Вапняно-піщаний розчин втратив свої в’язкі властивості та перетворився на крихку масу, що стало причиною руйнування кам'яної кладки оборонного муру», – зазначила Єлизавета Буйновська.

За її словами, обвал стався 18 квітня. Ніхто не постраждав, однак через небезпеку для відвідувачів доступ поблизу аварійної ділянки тимчасово обмежили. Фахівці ДСНС 24 квітня провели аерозйомку та зафіксували пошкодження.

У заповіднику планують замовити науково-проєктну документацію на реставрацію оборонних мурів та благоустрій території, після чого стане відома вартість реконструкції пам’ятки.

Додамо, що у 2023 році в Хотинській фортеці провели масштабну реконструкцію за 12 млн грн. З них 8 млн грн – це гроші, які надійшли за програмою «Велика реставрація» ще у 2020 році, 4 млн грн – власні кошти заповідника. Тоді провели протиаварійні роботи на баштах і мурах пам’ятки, а також реставрували в’їзний міст.