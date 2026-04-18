Доступ до аварійної ділянки обмежили

У суботу, 18 квітня, міський голова Хотина Андрій Дранчук повідомив, що на території державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» стався обвал зовнішнього шару кладки стіни.

У пʼятницю, 17 квітня у Хотинській фортеці стався обвал зовнішнього шару кладки стіни. Постраждалих унаслідок обвалу немає, проте через небезпеку для відвідувачів доступ поблизу аварійної ділянки тимчасово обмежили.

Директорка Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» Єлизавета Буйновська розповіла журналістам «С4», що ймовірною причиною обвалу стали несприятливі погодні умови – значні морози, а також тривалі дощі.

Наразі фахівці працюють над створенням спеціальної комісії, яка працюватиме над відновленням фортеці.