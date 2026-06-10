Центральний парк у Стрию перебуває у незадовільному стані

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради провів тендер на першу чергу реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк імені Тараса Шевченка». На торги подалася лише одна компанія – трест «Південьзахіденергомережбуд», що пов’язана з колишнім депутатом Львівської обласної ради та головою наглядової ради «Кохавинської паперової фабрики» Михайлом Титикалом і його бізнесовими партнерами. Компанія зголосилася реконструювати парк за 78,8 млн грн.

Наприкінці травня Стрийська міська рада оголосила про тендер на утримання та реконструкцію парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк ім. Т.Г. Шевченка» (перша черга). Це найстаріший та найбільший парк у Стрию, що має площу 20 га.

Очікувана вартість робіт, вказана міськрадою, становила 78,88 млн грн. За ці гроші було заплановано почати перший етап реновації парку – провести підготовчі роботи, збудувати укриття на 100 людей, оновити старі та прокласти нові мережі водопостачання та каналізації, зробити нові бруковані і асфальтовані доріжки, облаштувати велосипедні шляхи, замінити ліхтарі та лавочки тощо. Усі роботи мали тривати до кінця 2027 року.

На тендер щодо реновації парку подала документи лише одна компанія – ТзОВ «Трест «Південьзахіденергомережбуд». Вона зголосилася виконати роботи з дисконтом – за 78,82 млн грн, це на 60 тис. грн менше від очікуваної вартості. Наразі у відділі капітального будівництва розглядають цю пропозицію тресту.

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Це вже друга спроба Стрийської міської ради розпочати реконструкцію парку імені Т.Г. Шевченка. Восени 2024 року вона вже проводила аналогічний тендер з очікуваною вартістю 66,5 млн грн. Тоді його переможцем без конкурентів стало сільськогосподарське приватне підприємство «Дорошів». Однак, згідно з даними платформи YouControl, ПП не отримувало коштів від міської ради за цією закупівлею. Згодом проєкт реновації пам’ятки садово-паркового мистецтва скоригували в бік зростання вартості.

Проєкт реконструкції парку від A7 architects

ТзОВ «Трест «Південьзахіденергомережбуд», як йдеться на платформі YouControl, було зареєстроване у квітні 2025 року у Львові. Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і нежитлових будівель. У її фінансовому звіті за минулий рік вказано, що товариство офіційно мало лише трьох працівників, його чистий прибуток становив 549 тис. грн. Напередодні тендеру в Стрию ТзОВ працевлаштувало ще 15 людей.

Компанія від заснування бере активну участь у державних та комунальних будівельних тендерах. За більш ніж рік діяльності вона перемогла у 12 закупівлях на понад 12,5 млн грн. Найбільшим замовником тресту є НЕК «Укренерго».

Власником «Південьзахіденергомережбуд» вказаний Мар’ян Кізима з Рудного. Бізнесмен є засновником і бенефіціаром низки компаній зі Львівщини, зокрема ТзОВ «Ферум-Центр», ТзОВ «Компанія «Велмар», ТзОВ «Група компаній «Маркіз», ТзОВ «Шляхбудсервіс-Д». У 2014-2019 рр. Мар’ян Кізима був помічником народного депутата зі Львівщини Михайла Хміля.

Портал YouControl пов’язує ТзОВ «Шляхбудсервіс-Д» з колишнім депутатом Львівської обласної ради та головою наглядової ради ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» (виробник туалетного паперу «Кохавинка») Михайлом Титикалом. Він та його родичі були власниками цієї будівельної компанії близько 20 років, однак за кілька днів до оголошення тендеру щодо парку в Стрию раптово вийшли зі складу засновників, йдеться на платформі Vkursi.

У документах, що «Південьзахіденергомережбуд» подав на тендер, вказане, що майже всю будівельну техніку для робіт у парку та низку фахівців компанія орендуватиме у «Шляхбудсервіс-Д». Водночас левова частка техніки «Шляхбудсервіс-Д» фактично не належить цій компанії, а перебуває в заставі. Заставодавцями є колишня засновниця «Шляхбудсервіс-Д» Наталія Павлюк та ПП «Транспак», директором і власником якого є Михайло Титикало. Заставу також оформили за кілька днів до оголошення тендеру в Стрию.

Раніше Стрийська міська рада повідомляла, що реновація парку передбачає три черги загальною вартістю 200-250 млн грн. Парку також планують повернути історичну назву «Вільшина».