Парк імені Тараса Шевченка охоплює територію близько 20 га

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради підписав угоду вартістю майже 64 млн грн на реконструкцію парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк імені Тараса Шевченка». Роботи виконуватиме сільськогосподарське приватне підприємство «Дорошів».

Йдеться про утримання у реконструкцію центрального та найстарішого парку імені Тараса Шевченка в Стрию загальною площею 20 га. Парк розташований між вул. Сколівська та Гайдамацька та є пам’яткою садово-паркового мистецтва.

3 жовтня Стрийська міська рада оголосила тендер на проєкт утримання та реконструкції парку (І черга) з очікуваною вартістю 66,5 млн грн. Після розголосу щодо доцільності таких витрат під час війни міська рада пояснила, що територія парку та документація на нього не впорядковані, а станом на 2021 межі парку навіть не були затверджені.

«Понад два роки ми впорядковували правову частину справи. І аж цьогоріч вдалося зробити проєктно-кошторисну документацію. Вона комплексна і включає в себе виконання таких робіт: заміну каналізаційних колекторів (дві вітки), заміну водопроводу, облаштування кабельної каналізації, облаштування освітлення, пішохідних доріжок та капітальний ремонт вхідних груп. Це перша черга, яка виконуватиметься відповідно до фінансових можливостей. Станом на зараз два каналізаційні колектори, що під землею на території парку знаходяться в катастрофічному стані, водопровідні труби діряві і потребують негайної заміни. Від цих мереж залежать два великі райони міста та сусіднє село», – повідомили у міській раді.

До кінця 2025 року в межах закупівлі планують освоїти близько 10 млн грн на оновлення підземних мереж.

Аукціон відбувся 18 жовтня. В торгах взяв участь лише один учасник – сільськогосподарське приватне підприємство «Дорошів», що запропонувало виконати роботи за 63,9 млн грн. Договір із підрядником Стрийська міська рада уклала 6 листопада.

Сільськогосподарське приватне підприємство «Дорошів» зареєстроване у 2001 році у Великому Дорошеві та займається будівництвом. Компанія належить Михайлу Блонському – місцевому підприємцю, відомому за компаніями «Гірпром», що займається видобутком піску в Жовківському районі, та «Екоіндастріс», що будує сміттєспалювальний комплекс біля села Боянець Великомостівської громади.