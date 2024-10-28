Будівля ДЮСШ у Стрию, що на вулиці Соломії Крушельницької

Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради 25 жовтня підписав договір з приватним підприємством «Нако інвест» на реконструкцію будівлі дитячо-юнацької спортивної школи, що на вулиці Соломії Крушельницької у Стрию. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість договору становить 36,9 млн грн. Договірна ціна є твердою і підрядник не може збільшувати вартість реконструкції. Завершити ремонт планують до кінця 2024 року.

Згідно з технічною документацією, планують відремонтувати дах та сходи, оновити фасад, відремонтувати підлогу, встановити конструкції для огородження трибун. Крім цього, відремонтують системи водопостачання та каналізацію, електроосвітлення, газопостачання, вентиляцію й опалення, облаштують блискавкозахист. Підрядник має встановити системи пожежної сигналізації, контролю газів. Також облаштують тепловий пункт, для якого придбають стаціонарний дизель-генератор. Гарантія виконаних робіт становить десять років. Профінансують реконструкцію з місцевого бюджету Стрия.

Зазначимо, що управління західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області розпочало моніторинг закупівлі через підозру у порушенні законодавства. Переможцем та єдиним учасником торгів стало ПП «Нако інвест», яке працює з 2017 року. Згідно з аналітичною системою YouControl, воно зареєстроване у селі Завій Калуського району на Прикарпатті й спеціалізується на виготовленні виробів із бетону для будівництва. Керівником та власником ПП «Нако інвест» є Володимир Качур. З початку 2024 року компанія отримала державних підрядів на понад 122 млн грн.

Додамо, що начальником відділу капітального будівництва Стрийської місьради, який підписав договір, є Іван Лебідь. Очолює стрийську ДЮСШ Микола Столярський.