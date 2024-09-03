У Годовицькому ЗЗСО І-III ступенів навчаються приблизно 140 учнів

Сокільницька сільська рада 2 вересня уклала договір з ТОВ «Будмонтажресурс» на реконструкцію Годовицького ЗЗСО І-III ступеня Сокільницької сільської ради. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 7,6 млн грн. Договірна ціна угоди тверда, тому підрядник не може змінювати вартість робіт. Завершити реконструкцію планують до травня 2025 року.

Згідно з технічною документацією, підрядник має відремонтувати систему водопостачання та опалення, каналізацію. Планують замінити електроосвітлення та електропостачання, відремонтувати системи вентиляції та кондиціонування. Крім цього, планують відремонтувати котельню, замінити теплотрасу. Гарантійний термін робіт має становити десять років.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало львівське ТОВ «Будмонтажресурс». Згідно з аналітичною системою YouControl, компанія працює 24 роки й спеціалізується на будівництві. Директором та власником ТОВ «Будмонтажресурс» є Олег Коваль.

Додамо, що у школі в селі Годовиця навчаються приблизно 140 учнів. Директоркою є Ольга Задорожна.