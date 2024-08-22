Незавершене будівництво 3D-школи на Варшавській

У Львові відновлять роботи з будівництва 3D-школи на вулиці Варшавській, 126. Продовжити будівництво зголосився девелопер «Галжитлобуд» ТОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп». Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач у середу, 21 серпня, розповів, що проєкт заморозили через неспроможність благодійника, який хотів фінансувати будівництво.

«Провели виїзну нараду й запланували, що треба оновити кошторис, врегулювати питання мереж. Маємо дозвіл на будівельні роботи. Наступного тижня збираємось повторно, затверджуємо й рухаємось вперед. Нам надійшов офіційний лист-ініціатива від будівельної компанії "Галжитлобуд", яка зголосилася допомогти. Приємно, що все більше девелоперів у Львові співпрацюють з містом і розуміють, що частину зароблених грошей треба вкладати в розвиток соціальної інфраструктури», – сказав Любомир Зубач.

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» зареєстроване 2016 року у Львові. Директором є Наталія Сисак, а власниками Володимир та Наталія Шведи. ZAXID.NET у липні повідомляв, що Львівська міськрада відсудила у забудовника понад 323 тис. грн за самовільне користування комунальною ділянкою на вулиці Кульпарківській. Сайт NGL.media у 2020 році розповідав, що ТОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» отримало 777 тис. грн штрафу за незаконну добудову до житлового комплексу на Зеленій, 184. Крім цього, під час реконструкції магазину «Океан» ТОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» зруйнувало мозаїку Володимира Патика, але відновило власним коштом.

Нагадаємо, що додатковий навчальний корпус площею 500 м², де мали навчатися приблизно 100 учнів загальноосвітньої школи №23, почали зводити у листопаді 2022 року за допомогою технології 3D-друку. Завершити будівництво планували у червні 2023 року, а запустити корпус в експлуатацію – з початку 2024 року. Вартість робіт становила 800 тис. доларів.

Організаторами та ініціаторами спорудження 3D-школи був гуманітарний фонд Team4UA за підтримки фонду Humanitarian Innovative Technologies (HIT). Технологічними партнерами були данська компанія Cobot та будівельна компанія 3DCP Group.