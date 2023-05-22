У планах організаторів завершити будівництво вже в червні

У Львові вперше в Україні за допомогою 3D-принтера будують школу на вул. Варшавській, 126. Це буде новий корпус для початкових класів школи №23. Тут зможуть навчатися близько 100 учнів. Завершити будівництво планують вже у червні, а запустити корпус в експлуатацію – з початку нового року.

Організаторами та ініціаторами проекту будівництва 3D-школи є гуманітарний фонд Team4UA за підтримки міжнародного технологічного гуманітарного фонду Humanitarian Innovative Technologies (HIT). Технологічні партнери проекту – данська компанія-розробник технології 3D-друку Cobot та будівельна компанія 3DCP Group, яка керує роботою принтера.

Будівництво навчального корпусу розпочалося у листопаді 2022 року. На першому етапі команді проекту вдалося закласти фундамент майбутньої школи, але згодом процес будівництва довелося зупинити через масовані ракетні обстріли України, нестачу електропостачання та нестабільні погодні умови. Тому активну фазу робіт вирішили відновити навесні 2023 року. Для продовження робіт до Львова спеціально доставили 3D-принтер. Він формує стіни зі спеціальної суміші на основі цементу. У принтер закладені точні координати.

«Він зводить стіни шар за шаром. За допомогою цієї технології Україна може бути відбудована набагато швидше, дешевше і екологічніше, ніж без неї. На цю суміш не впливає погода, вона дуже схожа на традиційну, ми лише кілька елементів додали», – сказав засновник Cobod International Генрік Люнд-Нільсен.

«Ми привезли цю технологію 3D-друку в Україну для того, щоб всі побачили її переваги. Це вперше ми використовуємо 3D-технологію в Україні. Цей корпус матиме площу 500 м2. Те, що ви бачите сьогодні перед собою, було надруковано за 48 годин. За традиційною методикою це зайняло б тижні», – розповів засновник гуманітарного фонду Теат4UA Жан-Крістоф Боні.

У планах організаторів завершити будівництво вже в червні. Вартість нового корпусу – 800 тис. доларів. Загалом школа мала б запрацювати вже з 1 січня 2024 року. За концепцією проекту, навчальний корпус матиме один поверх, де будуть розміщені класні кімнати, учительська, санвузли та хол з інклюзивним простором для всіх категорій учнів, зокрема, з особливими потребами. Це буде корпус для початкової школи, де працюватимуть чотири класи. Загалом тут навчатиметься до 100 дітей.

«Нам дуже важливо, що цей корпус школи розташований в такому мікрорайоні, де справді є потреба: де є велика кількість дітей, де школа переповнена. Будівництво цього корпусу вирішить проблему. Раніше ми тішилися, коли школи отримували 3D-принтери і діти на уроках інформатики вчилися користуватися цією технологією. А сьогодні діти цієї школи мають зможуть наживо побачити, як відбувається будівництво за допомогою 3D-принтера», – зазначив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Укриття у новому корпусі не передбачене, але діти можуть пройти в сховище основного корпусу школи №23, що розташована зовсім поруч. Будувати саме тут вирішили не випадково, адже цей навчальний заклад відповідав усім потрібним критеріям.

«Найперше – тут багато дітей і потрібні додаткові місця, друге – треба була площа, де це робити, і третє – комунікації. Новий корпус потребує каналізації, води, світла, газу. Ця школа за всіма критеріями підійшла», – розповів Андрій Закалюк.

Додатковий навчальний корпус загальноосвітньої школи N°23, за попередніми розрахунками, стане найбільшим навчальним закладом у світі, побудованим за допомогою такого 3D-принтера.

Окрім того, гуманітарний фонд Team4UA планує поширювати таке будівництво в Україні. Тож у планах – відкрити спеціальний тренінговий центр, щоб розвивати 3D-будівництво в Україні, а особливо на Донеччині та Луганщині. Також в найближчих планах – збудувати міст за допомогою 3D-принтера на Херсонщині і зводити багатоповерхівки для людей, які втратили домівки.