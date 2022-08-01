Для львівської школи №23 збудують новий корпус, де навчатимуться учні 1-4 класів

У Львові збудують навчальний корпус для учнів початкових класів школи №23, що на вул. Варшавській. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні в понеділок, 1 серпня. Стіни нової будівлі школи сформують за допомогою 3D-друку, а фінансуватиме будівництво благодійна організація.



Як розповіли в мерії, будівництво нового корпусу школи профінансує організація «Благодійний фонд ТІМ4ЮА».

«Благодійний фонд звернувся до нас з бажанням допомогти покращити соціальну інфраструктуру міста з огляду на те, що зараз у місті суттєво побільшало дітей внаслідок внутрішньо переміщених людей. Ми прийняли спільне рішення – підсилити інфраструктуру школи №23 на вул. Варшавській. Йдеться про добудову нового одноповерхового корпусу для учнів початкових класів», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За його словами, довкола нового корпусу школи облаштують спортивні та ігрові майданчики.

Будівництво нового корпусу школи відбуватиметься за допомогою 3D-друку. Наразі благодійна організація займається доставкою 3D-принтера, який буде формувати стіни будівлі зі спеціального розчину.

«Концепція проекту ще буде напрацьовуватись, буде проходити необхідну експертизу. Важливо, щоб все працювало з точки зору безпеки, конструктиву та освітньої складової. Стратегічно це буде дуже приваблива будівля з точки зору архітектури», – вважає Антон Коломєйцев.

Будівництво за допомогою 3D-принтер останніми роками активно розвивається у США та інших країнах світу. Ця технологія дозволяє збудувати потрібну споруду у рази швидше за традиційний метод. Спеціальний промисловий 3D-принтер виглядає, як велика металева конструкція, в центральній частині якої встановлено «друкуючий» пристрій, який змішує і завдає пластичну масу, шар за шаром зводячи каркас будівлі. Основний матеріал будівництва у цій технології – бетонна пластична суміш.

Нижче на відео показане будівництво за допомогою 3D-принтера будинків в ОАЕ.