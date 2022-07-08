Навчатися онлайн також зможуть ті діти, які тимчасово проживатимуть не у Львові

Із 1 вересня у Львові планують відновлювати очне навчання у школах, проте якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина продовжувала навчання дистанційно, місто забезпечить таку можливість. Про це під час стріму 8 липня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, відповідаючи на питання львів’ян.

Крім того, навчатися онлайн зможуть діти львів’ян, які вирішили поки що лишитися за кордоном чи в інших населених пунктах України. За словами Андрія Садового, увесь клас, у якому раніше навчалися ці діти, переводити спеціально переводити на дистанційне навчання не будуть, натомість для охочих вчитися онлайн організують окремі програми.

«Якщо хтось, з тих чи інших причин, не може бути на офлайн-навчанні, ми продумаємо, щоб була можливість навчатись онлайн. Детальніше про це ми будемо говорити перед самим навчальним процесом», – сказав мер Львова.

Як інформував ZAXID.NET, до початку навчального року у всіх школах або поблизу них мають обладнати безпечні укриття, а педагоги повинні пройти навчання із реагування на надзвичайні ситуації та надання першої домедичної допомоги учням. Із усіх шкіл Львова 84% (106 шкіл) мають власні укриття.

Окрім того, закладам освіти рекомендовано змішане навчання: поєднання очного та дистанційного, адже у закладі освіти може перебувати стільки дітей та вчителів, скільки вміщає укриття. Попередньо заплановано такий формат: 1-5 класи – очна форма навчання; 6-10 класи – очна форма навчання, можливий 1 день на тиждень дистанційно; 11 класи – можливе поєднання очної та дистанційної форми навчання, залежно від семестру. Остаточне рішення щодо форми навчання у своєму закладі ухвалює директор школи.