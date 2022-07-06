Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. У тих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, навчання проводитиметься в очній або змішаній формі. Винятково дистанційним навчання буде в тимчасово окупованих регіонах або на територіях, де ведуться бойові дії, повідомило Міністерство освіти і науки в середу, 6 липня.

У повідомленні наголошується, що для проведення навчання в очній формі, школа має бути оснащена безпечними укриттями для усіх учнів і персоналу. Якщо ж укриття замалі, тоді навчальний заклад має розробити змішану форму навчання. Наприклад, лекції або теоретичні заняття проводити дистанційно, а практичні – безпосередньо в школі.

У МОН радять проводити заняття для учнів початкових класів переважно офлайн. Але форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації.

Для дітей з порушеннями слуху чи зору, мають додатково перевірити доступність системи сповіщення. Також адміністрації шкіл повинні провести з учнями і вчителями тренування щодо дій у разі повітряної тривоги. Також у класах та коридорах шкіл, де навчання буде проводитися в очній формі, повинні бути позначені шляхи евакуації.

В шкільних укриттях повинні бути запаси води та медикаментів, а також під'єднаний Wi-Fi для проведення занять. Додатково персонал шкіл має пройти навчання з надання домедичної допомоги.