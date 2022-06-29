Мерія розповіла, скільки шкіл мають укриття і чи буде дистанційне навчання
Також управління освіти анонсувало додаткові уроки з національно-патріотичного виховання у старшокласників
Упродовж червня три комісії обстежили 127 укриттів, якими користуватимуться школи міста, на наявність санвузла, місця для сидіння, двох виходів тощо. Із усіх шкіл Львова 84% (106 шкіл) мають власні укриття, повідомляє прес-служба ЛМР.
«Якщо школа не має власного укриття, тоді директор школи укладає договір із підприємством, що є поруч із навчальним закладом, і може прийняти учнів на випадок повітряної тривоги в місті», – пояснили в міському управлінні освіти.
Водночас, до початку навчання з 1 вересня усі шкільні укриття мають довести до належного стану, а педагоги – пройти навчання із реагування на надзвичайні ситуації та надання першої домедичної допомоги учням.
Окрім того, закладам освіти рекомендовано змішане навчання: поєднання очного та дистанційного, адже у закладі освіти може перебувати стільки дітей та вчителів, скільки вміщає укриття.
Попередньо заплановано такий формат: 1-5 класи – очна форма навчання; 6-10 класи – очна форма навчання, можливий 1 день на тиждень дистанційно; 11 класи – можливе поєднання очної та дистанційної форми навчання, залежно від семестру.
Остаточне рішення щодо форми навчання у своєму закладі ухвалює директор школи.
У програмах львівських шкіл також відбудуться деякі зміни – з нового навчального року управління освіти пропонує збільшити кількість та удосконалити уроки з національно-патріотичного виховання у старшокласників.
Для цього, за словами керівника міського департаменту гуманітарної політики Євгена Бойка, у львівських школах хочуть розширити мережу тирів та дообладнати їх.
А учні 10 класів відпрацьовуватимуть надання першої домедичної допомоги з учителями, які мають відповідний фах або працюють за сумісництвом, маючи військову чи медичну освіту та пройшовши курси. Відповідну програму мають підтримати депутати Львівської міської ради на найближчому пленарному засіданні.
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