Школи без укриттів проситимуться до сусідів

Упродовж червня три комісії обстежили 127 укриттів, якими користуватимуться школи міста, на наявність санвузла, місця для сидіння, двох виходів тощо. Із усіх шкіл Львова 84% (106 шкіл) мають власні укриття, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Якщо школа не має власного укриття, тоді директор школи укладає договір із підприємством, що є поруч із навчальним закладом, і може прийняти учнів на випадок повітряної тривоги в місті», – пояснили в міському управлінні освіти.

Водночас, до початку навчання з 1 вересня усі шкільні укриття мають довести до належного стану, а педагоги – пройти навчання із реагування на надзвичайні ситуації та надання першої домедичної допомоги учням.

Окрім того, закладам освіти рекомендовано змішане навчання: поєднання очного та дистанційного, адже у закладі освіти може перебувати стільки дітей та вчителів, скільки вміщає укриття.

Попередньо заплановано такий формат: 1-5 класи – очна форма навчання; 6-10 класи – очна форма навчання, можливий 1 день на тиждень дистанційно; 11 класи – можливе поєднання очної та дистанційної форми навчання, залежно від семестру.

Остаточне рішення щодо форми навчання у своєму закладі ухвалює директор школи.

У програмах львівських шкіл також відбудуться деякі зміни – з нового навчального року управління освіти пропонує збільшити кількість та удосконалити уроки з національно-патріотичного виховання у старшокласників.

Для цього, за словами керівника міського департаменту гуманітарної політики Євгена Бойка, у львівських школах хочуть розширити мережу тирів та дообладнати їх.



А учні 10 класів відпрацьовуватимуть надання першої домедичної допомоги з учителями, які мають відповідний фах або працюють за сумісництвом, маючи військову чи медичну освіту та пройшовши курси. Відповідну програму мають підтримати депутати Львівської міської ради на найближчому пленарному засіданні.