Польща включила антивоєнний симулятор виживання This War of Mine польської студії 11 bit studios до шкільної програми позакласного читання. Про це йдеться у повідомленні Міністерства науки та освіти Польщі.

Для вчителів підготували детальний план лекцій, що дозволяє впровадити гру у навчальний процес. Також підготовлена інформаційна брошура на 62 сторінки, яка присвячена життю людей під час окупації на прикладі This War of Mine та збірці письменника Тадеуша Боровського «Прощання з Марією. Оповідання».

This War of Mine – відеогра в жанрі симулятора виживання, розроблена й видана компанією 11 bit studios. Реліз гри відбувся 14 листопада 2014 року. Розробники наголошують, що під час розробки гри намагалися найточніше передати страждання звичайних громадян під час війни у власному місті.

Дія гри відбуваються під час облоги Сараєва в 1992-1995 роках, але розробники підкреслюють, що прагнули показати події, які можуть статися в будь-якому місті. Гра порушує безліч тем, головна з яких – викликати у людини відразу до війни. This War of Mine отримала кілька нагород і ввійшла в список 15 найкращих ігор 2014 року, складеного американським журналом Time.

Під час вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року розробники гри 11 bit пожертвувала Україні 520 тис. фунтів. У відповідь росіяни заспамили сторінку This War of Mine в Steam негативними відгуками. Гра має, зокрема, українську локалізацію. This War of Mine можна завантажити на сайті уряду Польщі.