Під час моніторингу популярних телеграм-каналів фахівці деражагентства виявили, що «Труха Україна» систематично рекламує азартні ігри

Державне агентство PlayCity оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор. Про це регулятор повідомив у п’ятницю, 25 липня.

Під час моніторингу популярних телеграм-каналів фахівці деражагентства виявили, що «Труха Україна» систематично рекламує азартні ігри. Водночас канал не має реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами. На каналі також були маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч», що вводить в оману. Не було також і попередження про лудоманію, яке є обов’язковим для реклами подібного контенту. Окрім того, реклама публікувалась без договору з ліцензованими організаторами.

«Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх – і кожне порушення матиме наслідки», – йдеться у повідомленні PlayCity.

У 2023 році журналісти NGL.media опублікували розслідування про власника телеграм-каналу «Труха Україна». За даними журналістів, до каналу дотичний фігурант справи «Рюкзаки Авакова» Володимир Литвин, хоча сам він це заперечує. Офіційно єдиним засновником «Трухи» себе називає інший харків’янин – Максим Лавриненко. Телеграм-канал «Труха» заснували у Харкові ще до повномасштабної війни у 2019 році. Канал публікував контент про події у Харкові – ДТП, кримінал, поточні події. Сьогодні «Труха Україна» має 3,3 млн підписників та низку каналів у великих містах держави.