Дитину дістали з ями рятувальники

У вівторок, 12 травня, в Одесі 10-річна дівчинка провалилася під тротуарну плитку у спальному районі. Дитина провалилася на глибину близько чотирьох метрів, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, інцидент стався, коли дівчинка йшла тротуаром. За даними місцевих телеграм каналів, це сталося на вул. Іцхака Рабіна у Хаджибейському районі міста.

«Сьогодні в Одесі під ногами 10-річної дівчинки раптово провалилася тротуарна плитка. Мить – і дитина опинилася у глибокій ямі близько 4 м завглибшки», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники розповіли, що перехожі намагалися дістати дитину, проте викликали ДСНС, оскільки була загроза повторного обвалу. Через пʼять хвилин від початку операції дівчинку підняли на поверхню.

На відео, яке оприлюднили рятувальники, видно, як дівчинку дістають на поверхню рятувальники за допомогою двох драбин. Також на кадрах видно працівників поліції, які оточили ділянку.

Школярку оглянули медики. Її життю нічого не загрожує.