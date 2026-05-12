Посадовець вимагав у підприємця відсоток з підрядів за його безперешкодну роботу

СБУ викрила та затримала високопосадовця Херсонської міської військової адміністрації, який вимагав гроші за обслуговування терміналів Starlink у низці установ міста. Серед закладів, які потребували обслуговування терміналів, були дитячі садочки, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 12 травня.

За даними правоохоронців, директор одного з департаментів Херсонської міської ради вимагав гроші в місцевого підприємця, який займався технічним обслуговуванням систем Starlink. Фігурант за хабарі гарантував укладення договорів на виконання підрядів у структурних підрозділах та комунальних установах міськради, зокрема в дитячих садках.

«В обмін на підписання документів підприємець мав сплачувати посадовцю 10% “відкату” від загальної суми угоди. Задокументовано, як на таких умовах чиновник уклав з підрядником пʼять договорів на обслуговування терміналів Старлінк у двох дитсадках, бібліотеці, виконкомі та управлінні культури міськради», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У разі відмови посадовець погрожував розірвати з ним угоди. Для того, щоб замаскувати схему, гроші надсилали на банківські рахунки співмешканки чиновника.

Правоохоронці задокументували дії посадовця та затримали його під час отримання чергової частини хабаря. Під час обшуків за місцем його роботи та проживання вилучили компʼютери та смартфони із доказами протиправної діяльності.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.