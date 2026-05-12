Обвинувачена взяла з інкасаторського мішка 170 тис. грн

Тячівський районний суд визнав начальницю відділення поштового зв’язку сіл Крива та Грушово Яну Палінкаш винною у зловживанні службовим становищем і призначив їй 2 роки пробаційного нагляду зі штрафом у 6800 грн.

Як йдеться у вироку суду від 5 травня, у вересні 2022 року обвинувачена незаконно використовувала у власних цілях гроші на виплату пенсій та соціальної допомоги. Йдеться про близько 170 тис. грн, яких недорахували в інкасаторському мішку.

Під час судового засідання Яна Палінкаш визнала свою вину і пояснила, що на ці гроші грала в онлайн-казино. У неї була залежність від ігор, у період з 1 по 10 вересня 2022 року вона програла близько 170–180 тис. грн і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка, а наступного дня позичити у когось та повернути назад.

За свідченнями листонош, у день викриття обвинуваченої в мішку не вистачало 170 тис. грн, і це був перший випадок нестачі грошей у поштовому відділенні. Також під час розгляду врахували позитивну характеристику закарпатки та те, що вона раніше не була судимою і має на утриманні двох малолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мирослава Стецюк визнала Яну Палінкаш винною у зловживанні службовим становищем і призначила їй 2 роки пробаційного нагляду зі штрафом у 6800 грн, а також з позбавленням права 2 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у державних чи комунальних підприємствах. На вирок можуть подати апеляцію.