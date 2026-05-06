У вівторок, 5 травня, у Шевченківському районному суді Львова засідання у справі вбивства Ірини Фаріон почалося не з очікуваних дебатів – а з евакуації. Повідомлення про замінування надійшло ще до початку слухання.

Людей швидко виводять із будівлі. На вулиці – вже знайоме відчуття: присутні переглядаються, намагаючись зрозуміти, чи це знову зрив процесу.

Втім, ніхто не розходиться. Як і на попередніх засіданнях, простір перед судом чітко ділиться навпіл. Праворуч від входу – прихильники обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка, ліворуч – ті, хто приходить із вимогою вироку. Між ними – кілька метрів дистанції і відчутна напруга.

Територію обстежують поліцейські разом із кінологом. Службовий пес кілька разів різко реагує – починає гавкати у бік групи підтримки Зінченка. Із натовпу, де стоїть донька загиблої Софія Особа, хтось кидає: «Як символічно, на кого гавкає пес». Частина людей усміхається, інші мовчки спостерігають.

Перевірка триває. Зрештою поліція повідомляє: загрози немає. Учасники повертаються до зали – але напруга не зникає.

«Я нічого не чую. Говоріть голосніше»

Поява нової адвокатки стає другою несподіванкою дня. Після двох прогулів мало хто сподівався побачити її на суді.

У залу в хутряній жилетці заходить нова захисниця Зінченка – Лариса Криворучко. Напередодні, 4 травня, суд не зміг продовжити дебати саме через її неявки. Нова захисниця не прибула аж двічі після того, як Олена Зінченко відмовилася від попередніх захисників – Ігоря Сулими та Володимира Вороняка. Тоді ж Криворучко пояснювала свою відсутність іншими судовими засіданнями та лекціями у виші.

Прокурор Дмитро Петльований тоді прямо заявляв: це вже друга неявка, і причини можуть суперечити Кодексу професійної етики адвоката.

5 травня Криворучко таки з’явилась – і одразу увійшла у процес на підвищених тонах. Уже під час оголошення складу суду вона перебиває головуючого і викрикує: «Я нічого не чую. Говоріть голосніше». Так вона кричала упродовж засідання декілька разів.

Далі – перше клопотання: відвід секретаря судового засідання. Аргумент – нібито несвоєчасне повідомлення про слухання. Криворучко наполягає: про слухання 4 травня дізналася лише напередодні о 20:45, через «Електронний суд», а про засідання 5 травня – взагалі з електронного листа головуючого Петра Невойта. А це, за її словами, порушення права на захист Вʼячеслава Зінченка, адже вона начебто не мала часу підготуватися.

Ба більше, захисниця наголошує суду, що адвокати не мають, як каже вона, «протирати скамєйку», а належно підготуватися і виконувати обовʼязки.

Криворучко натякає на особисту зацікавленість секретарки, що, за її логікою, мало би стати підставою для відводу.

«Секретар судового засідання двічі з двох разів порушила закон, не виконала вимоги посадової інструкції, за що вона, до речі, отримує зарплату з наших податків, і, відповідно, є особисто зацікавленою у неналежному повідомленні адвоката Криворучко про дату і час судових засідань у справі», – апелює захисниця, кажучи про себе у третій особі.

Вона також заявляє суду, що на секретаря варто відкрити кримінальне провадження: за її словами, попереднього адвоката Ігоря Сулиму не було виключено з електронної системи доступу до матеріалів справи.

«Я не знаю, чим вона там займається, але її зарплата виплачується з наших податків», – говорить адвокатка, не знижуючи голосу.

Прокурор Дмитро Петльований заперечує відвід секретаря, а його колега Олена Данилів додає, що попередня відсутність захисниці Зінченка не є обгрунтована: «Кримінальне провадження, де обвинувачений перебуває під вартою, має розглядатися першочергово».

Суд іде до нарадчої кімнати і після нетривалої паузи повертається з відмовою. Підстав для відводу, зазначає колегія, не наведено.

Напруга у залі наростає. Після перерви – нове клопотання. Цього разу адвокатка вимагає відводу всієї колегії суддів.

На її думку, аналіз автоматизованого розподілу справи вбивства Ірини Фаріон і сусідніх проваджень показує хронологічну невідповідність – справа з більшим номером була розподілена раніше, ніж ця. Криворучко не зупиняється і ставить під сумнів увесь процес: заявляє, що всі попередні засідання, продовження тримання під вартою для Вʼячеслава Зінченка і ухвалені рішення є незаконними, бо, за її логікою, «незаконний склад суду не може винести законне рішення».

«Нашу справу притримали. Це штучне втручання. Потім провели заднім числом авторозподіл. Це штучна і зручна колегія», – заявляє адвокатка, яка не мала часу ознайомитись із матеріалами справи, але впевнена, що має достатньо підстав вважати, що розподіл відбувся неправильно.

Додає і ширше звинувачення в сторону головуючого судді Петра Невойта: «Порушується і порядок слухання, і розгляд клопотань. Для кого Верховна Рада закон приймає – для мене?!».

Прокурори виступають проти. Суд знову йде до нарадчої кімнати. Під час перерви Криворучко пояснює Зінченку, що суд до нього несправедливий. Діалог відбувається російською.

Судді повертаються із нарадчої кімнати, займають свої місця і вдруге оголошують відмову у клопотанні. У рішенні зазначають: втручання в автоматизовану систему розподілу справ технічно неможливе, а доводи захисту – безпідставні.

«Я не можу цього слухати»

Засідання проходить у напруженій конфліктній атмосфері. Протягом більшої частини слухання Криворучко кричить, перебиває суддів, вступає в суперечки. Водночас позиція захисту по суті обвинувачення Зінченка чомусь не звучить.

У перервах адвокатка спілкується з підзахисним і демонстративно веде телефонні розмови російською мовою. Хоча для цього можна було б вийти у коридор. Навпроти сидить Софія Особа з портретом загиблої матері Ірини Фаріон – у якийсь момент вона підводиться і виходить: «Я більше не можу цього слухати».

Засідання, яке почалося з евакуації, до головного етапу – дебатів – так і не дійшло. Процес загруз у безладі штучних відводів і фейкових замінувань. Після серії клопотань і відводів суд відклав розгляд справи. Наступне слухання призначили на 20 травня.

«Йдемо по колу: відводи суддів, секретаря — це штучне затягування справи. Це має вигляд тактики – не довести невинуватість, а виграти час: відводи, нові клопотання, зміна позицій. Але зрештою залишається головне: факти й докази нікуди не зникають. І чим довше затягують, тим очевиднішою стає відсутність у захисту реальних аргументів», – так прокоментувала події в суді Софія Особа.

У відкритих джерелах Лариса Криворучко згадується і в інших резонансних провадженнях. Зокрема, вона представляє інтереси колишніх охоронців Петра Порошенка – Вадима Чучковського та Сергія Волевача, яких обвинувачують у змові та отриманні 40 млн доларів під час виборчої кампанії 2019 року. У 2022 році Криворучко також була адвокаткою народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, якого підозрюють у отриманні понад пів мільйона гривень хабаря; тоді вона заявляла відвід слідчому судді Олегу Ткаченку, який розглядав питання запобіжного заходу.

Також у 2023 році Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області позбавила права на заняття адвокатською діяльністю та виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Наступного дня після засідання Лариса Криворучко опублікувала у фейсбуці несподіваний пост про членство Ірини Фаріон у Комуністичній партії Радянського Союзу, який можна розцінювати як маніпуляцію і відволікання уваги від суті справи.

«Це факти біографії, які не є оцінкою її подальшої діяльності, але підкреслює складність історичного контексту. Смерть людини – це завжди трагедія і безумовна людська втрата. Але саме тому в кожному конкретному випадку необхідно не керуватися емоціями чи суспільним резонансом, а ретельно, неупереджено і в межах закону розібратися в усіх обставинах події. Лише об’єктивне, повне та всебічне дослідження фактів може забезпечити справедливість – як щодо пам’яті загиблої особи, так і щодо прав того, кого обвинувачують», – йдеться у дописі адвокатки.