У суді В’ячеслав Зінченко заявив, що не бачився ще з новою адвокаткою Ларисою Криворучко

У понеділок, 4 травня, у Шевченківському районному суді Львова мали продовжити судові дебати у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Проте суд оголосив перерву через повторну відсутність адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко.

За кілька хвилин перед початком судового засідання адвокатка Лариса Криворучко подала електронну заяву та зазначила, що про судові засідання їй було відомо, однак вони були призначені без попереднього узгодження з нею.

«Зазначає, що не може прибути у зв’язку з тим, що бере участь у слідчих діях у Берегівському районному відділі поліції Закарпатської області. З 5 травня по 8 травня спланований робочий графік за попереднім погодженням з іншими судовими інстанціями, лекції у ВНЗ», – йдеться у заяві.

У заяві Лариса Криворучко також подала клопотання про те, щоб анулювати заплановані судові засідання, а також узгодити з нею дати наступних засідань. У суді В’ячеслав Зінченко заявив, що позиція адвокатки йому відома, однак з нею він ще не бачився, тому просив продовжити перерву.

«Це вже друга неявка захисника. Перший раз були призначені судові засідання, цього разу – слідчі дії. Суд повинен оцінювати причини неявки за ознаками їхньої поважності. Я вважаю, що вказані причини неявки суперечать Кодексу професійної етики адвоката. Продовжувати сьогодні ми не можемо, але я б попросив суд розглянути можливість звернення у відповідні дисциплінарні органи щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисника відповідно до вимог ст. 330 КПК України», – заявив прокурор Дмитро Петльований.

У свою чергу адвокатка Софії Особи Наталія Романик зазначила, що правилами адвокатської етики передбачено, що перед укладанням угоди захист має зважати на свої можливості, свою зайнятість, фізичну спроможність виконувати умови договору.

«Наскільки ми розуміємо, адвокат навіть не спромоглася знайти часу і узгодити правову позицію з підзахисним. Взагалі з'ясувати, чи справді він хоче, щоб саме вона представляла його інтереси і захищала в суді. Причини, названі адвокатом, є неповажними, у даному випадку адвокат Криворучко повідомила про заплановані лекції в якомусь навчальному закладі», – заявила Наталія Романик.

Оскільки закон передбачає обов’язкову участь адвоката в таких провадженнях, розгляд справи без захисника не може продовжуватися. Суд оголосив перерву до 5 травня.

До слова, В’ячеслав Зінченко під час судового засідання 24 квітня 2026 року відмовився від адвокатів Ігоря Сулими та Володимира Вороняка. Натомість захищати його має нова адвокатка Лариса Криворучко, яка працює у справі охоронців п'ятого президента України Петра Порошенка, а у 2025 році була позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю.

На попереднє судове засідання Лариса Криворучко не з’явилася та подала відповідне електронне клопотання. На засіданні адвокатка була відсутня через справу про адміністративне правопорушення, пов’язану з ДТП без постраждалих, а також через захист честі, гідності та ділової репутації.

Нагадаємо, від Нового року судові засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон постійно переносилися через стан здоров’я адвокатів В’ячеслава Зінченка, зокрема через голодування обвинуваченого. У свою чергу, новий адвокат має ознайомитися з матеріалами справи, що також може відтермінувати винесення вироку. Більше про те, як захист В’ячеслава Зінченка намагається затягнути справу, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Це цирк одного актора».