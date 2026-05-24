Повітряні сили ЗСУ підтвердили атаку «Орєшніка»

У ніч на неділю, 24 травня, російські окупанти завдали комбінованих ударів по Київщині. Зокрема, для атаки на Білоцерківський район росіяни застосували балістичну ракету середньої дальності РС-26 «Рубєж» («Орєшнік»), повідомив у коментарі «Суспільному» начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, пуски ракет здійснили з полігону Капустін Яр, розташованого за 450 км від українського кордону. Куди влучив «Орєшнік», Юрій Ігнат не уточнив.

Зазначимо, місцеві телеграм-канали заявили про атаку ракети «Орєшнік» на Білу Церкву, та поширили відео з моментом атаки. На кадрах видно падіння боєприпасів та чутно вибух.

Зверніть увагу, на відео присутня нецензурна лексика

Зазначимо, у пресслужбі ДСНС повідомили про атаку на Білоцерківський район, де виникла пожежа гаражному кооперативі Білої Церкви. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Додамо, у ніч на 24 травня росіяни вдарили по Київській області, застосувавши безпілотники. Внаслідок атаки є руйнування у вісьмох районах. Через атаки загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Поранення дістали девʼятеро людей, серед яких немовля віком до одного року.

Водночас основною ціллю атаки росіян став Київ – окупанти у ніч на 24 травня завдали масованого удару дронами та балістичними ракетами. Внаслідок атаки є руйнування у всіх районах міста, згорів ТРЦ та ринок, пошкоджена низка житлових будинків. Станом на 09:30 у Києві відомо про двох загиблих та 56 постраждалих.