Одне з засідань робочої групи влаштували безпосередньо в центрі Львова за участі кінної карети

У Львові відновила роботу спеціальна робоча група, яка напрацьовує правила роботи кінних упряжок у місті. До робочої групи увійшли власники коней, зоозахисники, представники поліції, транспортної галузі та міських служб.

Під час засідання у середу, 10 червня, розглянули два питання, перше з них – презентація порід коней, кожна має своє призначення.

«Ми працюємо саме з упряжною породою коней. До прикладу, є собаки, більш домашні, і ті, які працюють. Їх не можна порівнювати. Так само і коні. Хочу спростувати міфи з приводу втоми коней, оскільки ці коні торійської породи, які використовуються для кінних перевезень каретами», – розповіла вершниця «Каретного двору» Вікторія Віськевич.

Власниця «Каретного двору» пояснила, що для коней важливими є як правильний раціон, так і достатній моціон – фізичне навантаження, яке має відповідати харчуванню тварини. Коні потребують регулярної активності. Якщо ж руху недостатньо, це може призвести як до емоційних, так і до фізіологічних проблем зі здоров’ям тварин.

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«Заборонити упряжним коням тягати карету – це все одно, що заборони спортивним – скачки. Кожна тварина має використовуватися для того, для чого її виводили. Якщо виїжджає одна карета, то працює п'ять пар коней. Тобто десять коней працюють з однією каретою, коні постійно чергуються. До прикладу, якщо сьогодні коні виїжджають в місто, перед цим вони відпочивають і опісля гуляють на левадах», – пояснила власниця «Каретного двору» Валентина Банас.

Друге питання – як інтегрувати гужовий транспорт у транспортну систему міста. Під час засідання також розглянули можливі локації для відстою карет, зокрема на вул. Винниченка та на перехресті вул. Замкової й Ужгородської. Окремо учасники робочої групи обговорили можливі маршрути руху кінних карет.

«Гужовий транспорт відповідно до правил дорожнього руху є повноцінним учасником дорожнього руху. Вимогою є те, щоб гужовий транспорт не їздив по дорогах з інтенсивним рухом, в місцях, які ускладнювали б рух і створювали б аварійні ситуації», – сказав директор департаменту міської мобільності й вуличної інфраструктури Олег Забарило.

У міськраді наголошують, що прагнуть напрацювати чіткі та зрозумілі правила роботи кінних карет у Львові. Водночас коні виконують не лише туристичну функцію – їх також активно залучають до програм реабілітації та психологічного відновлення українських військових.

«Сьогодні іпотерапія – це робота з ветеранами, це дуже важливо, тому нам треба виходити на рішення, які дозволять легалізувати роботу коней. Окремо дискутується питання взагалі функіонування кінних карет», – сказав Андрій Москаленко.



Наступне засідання робочої групи провели у п’ятницю, 12 червня, безпосередньо в центрі Львова за участі кінної карети. Під час зустрічі учасники на практиці обговорили питання безпеки, умови експлуатації гужового транспорту та його взаємодію з іншими учасниками дорожнього руху.

«Кожен член робочої групи мав змогу поставити практичні питання. Мова йде про утримання, вимоги з експлуатації, функціонування кінних карет. Було багато гарячих питань. Були чіткі відповіді, як коні реагують в потоці, в пішохідній зоні, як реагують на різні звуки, як поводяться на дорогах загального користування. Сьогодні у робочій групі також брали участь ветерани, які пояснили, чому для них є важливим є використання коней для реабілітації», – розповів за підсумками чергової зустрічі робочої групи Андрій Москаленко.

Також на наступне засідання робочої групи вирішили запросити представників ДЮСШ «Буревісник».

Нагадаємо, у серпні 2024 року виконавчий комітет міськради Львова ухвалив рішення про тимчасову заборону на роботу кінних упряжок в центральній частині міста. Це сталося після випадку, коли на пр. Свободи впав кінь, запряжений в екскурсійну карету.