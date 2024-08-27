Інцидент з конем, який впав у центрі Львова, обурив зоозахисників

У вівторок, 27 серпня, виконавчий комітет міськради Львова ухвалив рішення про тимчасову заборону на роботу кінних упряжок в центральній частині міста. Це сталося після випадку, коли в понеділок, 26 серпня, на проспекті Свободи впав кінь, запряжений в екскурсійну карету.

Рішення виконкому набуло чинності одразу після його ухвалення. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко пояснив, що заборона – тимчасова. Вона діятиме, поки створена сьогодні ж робоча група не напрацює правила та умови, за якими запряжені кіньми екскурсійні карети зможуть працювати.

Також робоча група, до складу якої увійшли представники міськради, зоозахисники, зокрема, з Києва, громадськість, має з’ясувати, як власники поводилися із конем, що впав на проспекті Свободи.

Інцидент з конем трапився у Львові 26 серпня вдень та набув розголосу в соцмережах. Очевидці стверджували, що кінь втратив свідомість через сильну спеку. Водночас власники коня, компанія «Каретний двір», у своїх соцмережах пояснили, що кінь, запряжений в екскурсійну карету, зашпортався, тому впав. Також вони опублікували відео з конем після інциденту, зазначивши, що він почувається добре.