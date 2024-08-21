За вбивство тварини з Червоної книги передбачена кримінальна відповідальність

Під час моніторингу лісів працівники Держекоінспекції у Львівській області виявили на території мисливських угідь у Яворівському районі застрелену самку червонокнижного лося. Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.

Ідеться про мисливські угіддя громадської організації Спілка мисливців і рибалок «Крук». Інспектори викликали на місце події поліцію та працівників управління Держпродспоживслужби, щоб встановити обставини загибелі тварини, що занесена в Червону книгу України.

Розмір шкоди, завданої державному мисливському фонду оцінюється у 130 тис. грн, говорять в Держекоінспекції.

Також за знищення червонокнижної тварини передбачена кримінальна відповідальність. Такий злочин карається штрафом у розмірі від 17 до 51 тис. грн або громадськими роботами терміном від 160 до 240 годин, або обмеженням волі на термін до трьох років.

Як інформував ZAXOD.NET, Держекоінспекція звернеться до суду щодо двох мешканців Львівщини, які ловили раків в період дії заборони на їх вилов.

ГО СМР Крук, за даними сервісу YouControl, зареєстрована в смт Краковець Яворівського району Львівщини. Її засновниками є Гнат Гавришкевич, Богдан Линда, Ярослав Родич, Іван Мацевко і Анатолій Кальницький, який також є керівником ГО. Анатолія Кальницького раніше судили за порушення закону про мисливство.