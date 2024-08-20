З 5 серпня до 20 вересня на Львівщині заборонений вилов раків

Державна екологічна інспекція у Львівській області подасть до суду на двох мешканців Новороздільської громади Стрийського району Львівщини за незаконний вилов раків. Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Львівській області.

Двоє чоловіків ловили раків раколовками у водоймі біля села Малехів, коли їх виявили державні інспектори. По-перше, з 5 серпня до 20 вересня на Львівщині діє заборона на вилов раків, у яких зараз триває сезон линьки. По-друге, для ловлі раків заборонено використовувати раколовки.

Інспектори склали на порушників два адміністративні протоколи за ч. 4 статті 85 КУпАП – Порушення правил використання об’єктів тваринного світу. Чоловіки встигли виловити 26 раків, за яких їм доведеться відшкодувати збитки, завдані природі – по 3 332 грн за кожного, усього – 86 632 тис. грн.

Така закуска обійдеться винуватцям у приблизно 2 тис. доларів

Окрім того, Держекоінспекція передасть матеріали адміністративного правопорушення на розгляд Миколаївського районного суду. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення, що є приватною власністю порушника.