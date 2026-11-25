Підліток поширював у телеграмі фото та дані про розташування військової авіації

Личаківський районний суд Львова виніс вирок неповнолітньому хлопцю, який поширював фото військової авіації у телеграмі. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, задонатив 50 тис. грн та отримав умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, у квітні цього року підліток поширював у телеграмі фото та дані про розташування військової авіації, переміщення, бойове застосування та належність до військових частин.

Це інформація оборонного характеру, яку Генштаб, Міноборони чи інші уповноважені органи публічно не розголошували. Щодо львів’янина порушили кримінальну справу за ч.2 ст.114-2 ККУ.

У листопаді 2026 року підліток уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та добровільно перерахував на рахунок Міноборони 50 тис. грн.

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Цю справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали у цій справі. Він затвердив угоду про визнання винуватості та призначив неповнолітньому покарання – 5 років позбавлення волі, але його звільнили від відбування ув’язнення, призначивши 1 рік іспитового строку. Його мобільний телефон конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.