Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав солдата винним у самовільному залишенні місця служби після лікування через поранення. Йому призначили 5 років та 6 місяців тюрми, врахувавши попередній вирок за крадіжку.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, військовий Володимир К. наприкінці серпня 2025 року не повернувся на службу після лікування. Солдат понад рік ухилявся від проходження служби до моменту його затримання у Дрогобичі у вересні 2026 року.

Щодо Володимира К. порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді солдат визнав свою провину та розповів, що після поранення перебував у військовому госпіталі. Він не хотів повертатися у підрозділ через зміну командування, яке не прислухалося до порад військових. Володимир К. втік на третій день лікування, коли його випустили на прогулянку, і на службу він не повернувся. Заявив, що хоче й надалі продовжити службу.

Цю справу розглянув суддя Лев Медведик, який дослідив усі матеріали та аргументи. У матеріалах справи вказано, що солдат негативно характеризується за місцем служби.

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Суддя визнав солдата винним у СЗЧ та призначив 5 років тюрми, до покарання також приєднали невідбуту частину покарання за іншим вироком про крадіжку, тому остаточне покарання – 5 років та 6 місяців тюрми. Вирок ще можна оскаржити.